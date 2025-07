Pháp luật

Công an Nghệ An mở đợt cao điểm 50 ngày đêm cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Để tạo điều kiện cho người nước ngoài sinh sống, lao động, học tập tại Việt Nam, thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An triển khai mở đợt cao điểm 50 ngày đêm cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. Thời gian thực hiện từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 19/8/2025.