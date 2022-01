Công an Nghệ An nhận Thư khen của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh

Ban chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức công bố và đọc Thư khen của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đối với Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại buổi lễ, thay mặt Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo đã đọc Thư khen và công bố quyết định Khen thưởng, ghi nhận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh - Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia đối với Công an tỉnh Nghệ An vì liên tục lập thành tích trong đấu tranh và phòng chống các loại tội phạm.

Đại diện Ban chỉ đạo 389 quốc gia và đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen và hoa chúc mừng Ban chuyên án. Ảnh: Nguyễn Hải

Cụ thể, trong thời gian từ tháng 8, tháng 10 và tháng 11 năm 2021 đã xác lập và tổ chức đấu tranh thành công 3 chuyên án, triệt phá 3 đường dây tội phạm lớn, có tổ chức chặt chẽ, hoạt động tội phạm trên nhiều địa bàn. Cụ thể bắt giữ 18 đối tượng, trong đó đã khởi tố đối với 7 bị can, đang hoàn thành thủ tục khởi tố bị can đối với 11 đối tượng có hành vi buôn bán, nuôi nhốt trái phép 17 cá thể hổ và hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép gần 4,5 tấn pháo nổ các loại trên địa bàn Nghệ An và Quảng Trị.