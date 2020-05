Công an Nghệ An: Nhiều đỉnh cao, mũi nhọn, sức lan tỏa lớn từ phong trào Vì an ninh Tổ quốc

Sáng 28/5, Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh. Về phía Công an Nghệ An có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh cùng đông đảo cán bộ chiến sỹ của đơn vị. Ảnh: Đào Tuấn

Nhiều sáng tạo, đột phá trong phong trào Vì an ninh Tổ quốc



Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020 trong lực lượng Công an Nghệ An diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm an ninh, trật tự có nhiều khó khăn. Vượt qua nhiều thách thức, với mục tiêu xuyên suốt xây dựng lực lượng Công an Nghệ An tiến lên "Chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn và uy tín hơn", Công an Nghệ An đã tích cực, chủ động, đổi mới, tạo bước đột phá toàn diện trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn

Trong 5 năm qua, Công an Nghệ An đã chỉ đạo mở hàng chục đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm, qua đó đã làm giảm 3,1% tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; tỷ lệ án điều tra đạt 84,2%, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,3%. Công an tỉnh đã triệt xóa 450 ổ nhóm, bắt giữ trên 14.000 đối tượng phạm tội; không để hình thành các tụ điểm phức tạp...

Công an Nghệ An tiếp tục là một trong những đơn vị đi đầu trong đấu tranh với các tội phạm ma túy. 5 năm qua đã triệt xóa hơn 180 đường dây ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh, 8 địa bàn, 58 tụ điểm phức tạp về ma túy, 2.000 điểm bán lẻ, đẩy đuổi 48 nhóm đối tượng tổ chức mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới; bắt giữ 5.198 vụ, 6.361 đối tượng, thu giữ hơn 1,4 tấn ma túy các loại. Số lượng ma túy thu giữ hằng năm tăng hơn 1,1 tấn so với giai đoạn 2010-2015...

Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an Nghệ An báo cáo kết quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2015-2020. Ảnh: Đào Tuấn Về công tác cải cách hành chính, Đảng ủy, lãnh đạo Công an Nghệ An tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh; đã cấp hơn 79.000 giấy thông hành biên giới Việt-Lào; đề nghị Bộ Công an cấp hơn 420.000 hộ chiếu; phát hiện, xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm xuất nhập cảnh.



Công an tỉnh tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn lực lượng về công tác cải cách thủ tục hành chính với việc áp dụng hơn 50 phần mềm tin học; rút ngắn thời gian trả kết quả 92 thủ tục hành chính; cắt giảm từ 256 loại báo cáo định kỳ còn 42 báo cáo...

Qua phong trào thi đua, trong lực lượng Công an Nghệ An đã xuất hiện hàng ngàn tập thể và cá nhân xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực. Ảnh: CANA Qua phong trào thi đua 5 năm, Công an Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Năm 2019 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Công an Nghệ An có 1.416 lượt tập thể, 7.200 lượt cá nhân lập công xuất sắc được các cấp khen thưởng, trong đó có 2 tập thể được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 2 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”; 2 tập thể, 12 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng;3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương dũng cảm; 45 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”, 1 cá nhân được bình chọn trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019... Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 cho Công an Nghệ An. Ảnh: CANA

Tạo được hình ảnh ngày càng đẹp hơn về người chiến sỹ Công an

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả 5 năm thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc trong lực lượng Công an Nghệ An. Theo đó, lãnh đạo tỉnh yên tâm và dành sự tin tưởng tuyệt đối khi nhận được sự tham mưu của lực lượng Công an.



Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn Phong trào thi đua có nhiều chuyển biến tích cực; xây dựng được nhiều đỉnh cao, mũi nhọn, có sức lan tỏa lớn, tạo được luồng sinh khí mới, với quyết tâm và ý chí cao nhất. Theo đó từ năm 2015 - 2019, Công an tỉnh liên tiếp được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, Đảng bộ Công an tỉnh được Tỉnh ủy tặng danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, đã có hơn 8.000 lượt tập thể, cá nhân được cấp khen thưởng.