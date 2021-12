Công an Nghệ An ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Theo đó, bắt đầu từ 07h30’ ngày 15/12/2021 đến ngày 15/02/2022, Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân đợt cao điểm. Mục đích là phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an các cấp trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong đó, tăng cường lực lượng Công an các cấp về cơ sở để đảm bảo ANTT, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh.



Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động nắm, phân tích, dự báo chính xác tình hình, tập trung tham mưu, chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về ANTT, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT; tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, các lễ hội và các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến Nghệ An.

CANA mở đợt cao điểm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ảnh: Bình Minh Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT; thi hành án hình sự và HTTP; công tác bảo đảm TTATGT, không để xảy ra ùn tắc giao thông, kìm giữ, làm giảm TNGT; nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện…



Đặc biệt, lực lượng Công an các cấp tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan đến pháo và vũ khí vật liệu nổ; thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động người dân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo. Nâng cao ý thức tố giác tội phạm trong quần chúng nhân dân để đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo: Trong quá trình thực hiện đợt cao điểm, phải gắn với triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân.