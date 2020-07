Công an Nghệ An sẽ tổng kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, gửi thông báo vi phạm về đơn vị công tác

Sáng 28/7, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Kế hoạch số 319/KH-BCA-C08 ngày 24/7/2020 của Bộ Công an về tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Dự chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Xác định tuyến, địa bàn và đối tượng kiểm soát, xử lý

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Đ.C Tại Hội nghị, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã được quán triệt các nội dung, gồm: mục tiêu yêu cầu; tuyến, địa bàn và đối tượng kiểm soát, xử lý; nội dung và biện pháp thực hiện; tổ chức thực hiện. Theo đó, từ 1/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020, Công an tỉnh sẽ huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác.



Cụ thể, về tuyến đường sẽ tập trung kiểm tra xử lý trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường nội thành, nội thị. Về địa bàn, đối với chuyên đề vi phạm trong cơ thể có chất ma túy sẽ tập trung kiểm soát, xử lý gần nơi xe xuất phát, khu vực bến xe, bến cảng, kho bãi; khu vực quán bar, vũ trường; khu vực phức tạp về an ninh, trật tự, ma túy...

Đối với chuyên đề vi phạm về nồng độ cồn sẽ tập trung kiểm soát, xử lý gần khu vực quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán ăn... Trong đó, sẽ tập trung vào các đối tượng xe mô tô, ô tô con, ô tô chở khách, ô tô tải, xe vận tải container, xe ô tô kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc.

Hội nghị cũng quán triệt cụ thể tới CBCS công an các đơn vị, địa phương, trong triển khai thực hiện kế hoạch phải đảm bảo vị trí kiểm soát có mặt đường rộng, thoáng, không che khuất tầm nhìn, bảo đảm đúng pháp luật; đặt rào chắn bằng các cọc tiêu hình chóp nón hoặc dây căng, để hình thành khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo quy định của Bộ Công an; không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các phương tiện giao thông khác và tuyệt đối an toàn.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Ảnh: Đ.C Lực lượng CSGT sử dụng camera đã được trang bị để ghi hình lại toàn bộ hoạt động trong công tác; các trường hợp không chấp hành việc kiểm soát, cản trở, chống đối người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm khác phải ghi nhận đầy đủ, rõ ràng đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Lập danh sách gửi về cơ quan người vi phạm Đặc biệt, khi kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trong hơi thở phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an, khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19, tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa, quy trình thao tác sử dụng thiết bị, hướng dẫn và đề nghị người bị kiểm tra tuân thủ; không sử dụng phễu thổi để đo định tính, mà phải sử dụng ống thổi riêng cho từng người để đo định lượng; bảo đảm vệ sinh, sát khuẩn thiết bị đo. Mỗi ống thổi sau khi sử dụng xong, phải bỏ vào túi, thùng kín đựng rác thải y tế và thực hiện tiêu hủy theo quy định.



Khi xử lý các trường hợp vi phạm sử dụng chất ma túy, nồng độ cồn phải kiểm tra, rà soát trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính của đơn vị, cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm để phát hiện các trường hợp tái phạm, áp dụng xử phạt tình tiết tăng nặng theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Các trường hợp vi phạm về sử dụng chất ma túy phải thống kê, lập danh sách gửi cơ quan, tổ chức, UBND cấp xã nơi người đó làm việc, cư trú có biện pháp quản lý theo quy định của Luật Phòng chống ma túy.