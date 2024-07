Công an Nghệ An thăm, khám sức khỏe, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Xã hội Công an Nghệ An thăm, khám sức khỏe, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), đoàn công tác Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, khám sức khỏe, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe các Mẹ Việt Nam anh hùng tại các huyện: Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Hưng Nguyên và thị xã Cửa Lò.

Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cháu tại huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Văn Hậu

Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác ân cần thăm hỏi, động viên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những cống hiến đó luôn được các thế hệ Công an Nghệ An trân trọng, biết ơn và là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ ra sức học tập, rèn luyện, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT và gìn giữ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đoàn công tác kính chúc các Mẹ Việt Nam anh hùng sống vui, sống khỏe, là điểm tựa tinh thần và tấm gương sáng cho con cháu.

Bệnh viện Công an tỉnh Nghệ An cũng đã trực tiếp thăm, khám sức khỏe và trao tặng nhiều loại thuốc bổ tới các Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Văn Hậu



Dịp này, Bệnh viện Công an tỉnh Nghệ An cũng đã trực tiếp thăm, khám sức khỏe và trao tặng nhiều loại thuốc bổ tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An là việc làm thường xuyên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Công an tỉnh Nghệ An.