Công an Nghệ An thành lập Phòng An ninh mạng

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Trưởng phòng và các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về bổ nhiệm, luân chuyển, điều động Phó Trưởng phòng PA05. Theo đó Phòng PA05 gồm 01 Trưởng phòng, 03 Phó Trưởng phòng và 03 đội công tác.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo phòng PA05. Ảnh: Bình Nguyên Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu đội ngũ lãnh đạo, CBCS Phòng PA05 phải không ngừng học tập, tìm tòi nâng cao trình độ, tiếp cận nhanh với cái mới; tập trung tham mưu triển khai các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trước mắt phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối bầu cử Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công an tỉnh sẽ phối hợp với Cục A05 và các sở, ban, ngành cấp tỉnh đầu tư phương tiện, thiết bị để phục vụ tốt yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.



Phòng PA05 - Công an Nghệ An được thành lập đã đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm mang tính đặc thù trong tình hình mới. Đây là cột mốc đánh dấu một bước phát triển mới của Công an Nghệ An trong quá trình xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.