Công an Nghệ An thông tin bắt vụ đánh bạc lớn trong quán karaoke

Chiều 15/1, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trả lời phóng viên Báo Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ đánh bạc tại thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn).

Theo Đại tá Hùng, qua công tác theo dõi, cảnh sát xác định có một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc, địa điểm chúng hay tổ chức là tại huyện Nam Đàn.

Tháng 4/2019, lãnh đạo Công an tỉnh đã đồng ý để Công an huyện Nam Đàn xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Do tính chất phức tạp và tinh vi của đường dây đánh bạc này nên Công an tỉnh Nghệ An gửi công văn đề nghị Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) giúp đỡ, phối hợp để phá án.

Tang vật của vụ án lên tới hàng trăm triệu đồng. Ảnh minh họa

Sau nhiều tháng theo dõi, chiều 13/1, hàng trăm cảnh sát thuộc Công an tỉnh Nghệ An và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bao vây, ập vào một quán karaoke 4 tầng tại thị trấn Nam Đàn, bắt các đối tượng đang đánh bạc.

“Hiện số đối tượng và tang vật đang được phân loại, chứng minh, vì nó liên quan đến người phạm tội và tang vật của vụ án. Thành phần tham gia thì đủ loại”, Đại tá Hùng nói.

Cũng theo Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, các đối tượng đánh bạc này ở tứ xứ, trú ở nhiều huyện, thành trên địa bàn tỉnh, có cả đối tượng ở ngoài tỉnh.

“Địa điểm các đối tượng này đánh bạc không ổn định, mà di biến động ở nhiều địa phương. Khi thì trong rừng, khi thì giữa sông, khi thì trong các quán karaoke, nhà nghỉ. Điều này gây khó khăn cho công an trong việc theo dõi, bắt giữ”, Đại tá Hùng cho biết thêm.