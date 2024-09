Pháp luật Công an Nghệ An tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai Đề án 06 Với vai trò chủ công, Công an tỉnh Nghệ An luôn gương mẫu, đi đầu trong triển khai Đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030". Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lực lượng Công an nói riêng, trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung, tạo điều kiện phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Ứng dụng trên nhiều mặt công tác

So với trước đây, tại trụ sở Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh số người đến trực tiếp làm việc, có những thời điểm gây nên tình trạng “quá tải” đã giảm. Theo Thượng tá Nguyễn Thị Hương Giang - Phó trưởng Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh cho biết: Nghệ An là một trong những địa phương có số hồ sơ về cấp, đổi hộ chiếu lớn so với cả nước, mỗi ngày bình quân phòng tiếp nhận 500 hồ sơ. Vì vậy, ngay khi có quy định về việc cấp hộ chiếu trực tuyến, từ ngày 1/6/2022, Công an Nghệ An đã nhanh chóng triển khai.

Cán bộ Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An sắp xếp hộ chiếu trước khi trả cho công dân. Ảnh: P.V

Để người dân có thể tự thao tác, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ngay trên trang Fanpage Quản lý xuất, nhập cảnh - Công an tỉnh Nghệ An liên tục đăng hướng dẫn các thao tác và giải đáp các thắc mắc thường gặp, chỉ cần để ý, là có thể làm được. Đối với những công dân đến trực tiếp trụ sở, ngoài hệ thống loa phát, cán bộ hướng dẫn trực tiếp, trong trụ sở còn có ti vi cài đặt nội dung hướng dẫn cụ thể từng bước để người dân có thể tự thao tác trên máy tính, điện thoại, có tờ rơi hướng dẫn…

Chị Trần Thị Ngọc ở TP.Vinh chia sẻ: Thao tác theo hướng dẫn từ trang Fanpage Quản lý xuất, nhập cảnh - Công an tỉnh Nghệ An, tôi chỉ mất chưa đến 5 phút là đã hoàn tất mọi thủ tục xin cấp hộ chiếu thông qua điện thoại, mà không phải mất thời gian đi lại, không phải chờ đợi. Đáng nói, trên tài khoản VNeID mức độ 2 có mọi thông tin cá nhân nên không phải đối chiếu với các giấy tờ, tránh được sai sót.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An hướng dẫn người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công. Ảnh: Đ.C

Với lĩnh vực giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông đã ứng dụng vào công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính từ ngày 1/7; triển khai bấm biển số trên ứng dụng VNeID khi đăng ký xe lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 1/8…

Anh N.T.M, trú tại huyện Quỳnh Lưu, một trường hợp vi phạm tốc độ trên tuyến Quốc lộ 46 cho biết: Vì vội có việc ở quê nên tôi hơi chủ quan, không để ý đến tốc độ và tất nhiên vi phạm thì buộc phải chấp hành nộp phạt. Tuy nhiên, lực lượng CSGT thực hiện kiểm tra giấy tờ trên môi trường điện tử nên thủ tục rất nhanh, thuận tiện. Đối với hành vi vi phạm của tôi, sau khi nộp phạt vi phạm hành chính qua Cổng dịch vụ công, hết thời gian tước GPLX, tôi không phải đến lấy mà sẽ được trả lại trên môi trường điện tử!

Không chỉ trong công tác cấp, đổi hộ chiếu; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trong vi phạm giao thông, bấm biển số trên ứng dụng VneID. Đề án 06 đã và đang được Công an Nghệ An ứng dụng vào nhiều lĩnh vực chuyên môn. Điển hình như lực lượng Hình sự với việc ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong việc tra cứu, xác minh đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác điều tra, xử lý…

Phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn

Để có sự chuyển đổi mang lại nhiều tiện ích thiết thực như nói ở trên, trước đó không kể ngày, đêm vượt qua mọi khó khăn, với quyết tâm chính trị cao, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung thực hiện chiến dịch “90 ngày đêm”, cao điểm “70 ngày đêm” đẩy mạnh các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; cấp Căn cước công dân; bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; cấp tài khoản định danh điện tử…

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An hướng dẫn người dân tại phố đi bộ đăng ký tài khoản định danh điện tử. Ảnh tư liệu

Tính đến cuối tháng 12/2023, Công an tỉnh đã cấp được gần 3 triệu CCCD gắn chíp cho 100% công dân đủ điều kiện (Vượt thời hạn Bộ Công an giao 52 ngày), duy trì dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, đã thu nhận hơn 2 triệu tài khoản và kích hoạt thành công gần 2 triệu tài khoản định danh điện tử (vượt gần 40% chỉ tiêu thu nhận và trên 10% chỉ tiêu kích hoạt của Bộ Công an giao). Việc triển khai các tiện ích trên ứng dụng VNeID giúp mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Hiện nay, thực hiện Luật Căn cước, Công an Nghệ An tiếp tục mở đợt cao điểm từ ngày 1- 30/8/2024. Tính đến ngày 15/8, toàn tỉnh đã thu nhận 118.982 hồ sơ đề nghị cấp căn cước. Trong đó, hồ sơ cấp cấp căn cước cho trẻ từ 0 đến dưới 6 tuổi là 83.500 hồ sơ; trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi là 26.408 hồ sơ; công dân từ đủ 14 tuổi trở lên là 9.074 hồ sơ.

Từ nỗ lực của Công an tỉnh, Nghệ An là một trong những địa phương trên cả nước hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ làm sạch dữ liệu dân cư; phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung làm sạch dữ liệu chuyên ngành để phục vụ kết nối, chia sẻ. Bên cạnh đó, tập trung tổ chức cấp tài khoản an sinh xã hội cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện; đẩy mạnh thanh toán học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt…

CSGT Công an huyện Anh Sơn kiểm tra giấy tờ xe trên ứng dụng VNeID. Ảnh: P.V