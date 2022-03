Công an Nghệ An tôn vinh 30 phụ nữ tiêu biểu nhân ngày 8/3

Trong không khí thi đua sôi nổi cùng với phụ nữ cả nước lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gắn với kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 7/3, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức buổi Lễ gặp và trao thưởng Phụ nữ Công an Nghệ An tiêu biểu năm 2021.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Việt Hà - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh cùng 30 phụ nữ ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho hơn 1.200 phụ nữ Công an Nghệ An.

Phụ nữ Công an Nghệ An tích cực các hoạt động thiện nguyện tại các xã vùng cao biên giới. Ảnh: Đức Vũ Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại những dấu ấn tự hào của Phụ nữ Quốc tế, Phụ nữ Việt Nam và Phụ nữ Công an nhân dân. Viết tiếp trang sử hào hùng ấy, nữ chiến sỹ Công an Nghệ An hôm nay đã và đang ra sức cùng đồng chí, đồng đội gánh vách nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Những người phụ nữ ấy sẵn sàng "Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và ngành cần đến". Dù ở đâu, làm bất cứ việc gì, phụ nữ Công an Nghệ An đều nỗ lực rèn luyện, không ngừng học tập nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt, tận tụy với công việc. Đặc biệt, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, chị em là những nhân tố góp phần quan trọng để Công an Nghệ An đạt kết quả 7 năm liên tiếp nhận Cờ Thi đua của Chính phủ, 6 năm liền đứng đầu Bộ Công an về chỉ số cải cách hành chính. Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng phụ nữ Công an Nghệ An. Ảnh: Đức Vũ Năm qua, phụ nữ Công an Nghệ An đã bám địa bàn, bám lĩnh vực, bám nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu và đề xuất nhiều giải pháp bảo vệ vững chắc An ninh Quốc gia, giải quyết hiệu quả các vụ việc phát sinh về ANTT. Vừa tận tụy với công việc, vừa tận tâm với các hoạt động thiện nguyện, hình ảnh người phụ nữ Công an Nghệ An có mặt, trao yêu thương tại vùng biên giới, miền núi rẻo cao, các gia đình chính sách trên mọi nẻo đường miền quê xứ Nghệ đã trở nên thân thuộc trong lòng nhân dân và cấp ủy, chính quyền. Lãnh đạo Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm với 30 phụ nữ Công an Nghệ An tiêu biểu. Ảnh: Đức Vũ Ghi nhận những nỗ lực, thành tích của phụ nữ Công an Nghệ An trong thời gian qua, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh đề nghị lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác quản lý, đào tạo các cán bộ, chiến sỹ nữ trong Công an Nghệ An. Trong đó, cần đề xuất bổ nhiệm những cán bộ nữ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ đảm đương vào các vị trí chủ chốt, quan trọng tại Công an các đơn vị, địa phương. Đồng thời yêu cầu mỗi phụ nữ Công an cần khắc phục khó khăn, nỗ lực "bứt phá" hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào thành tích, chiến công của Công an Nghệ An, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.



Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An đã trao thưởng cho 30 phụ nữ Công an Nghệ An tiêu biểu.