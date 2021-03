Công an Nghệ An tổng kết đợt cao điểm phòng, chống tội phạm

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.



Qua hơn 2 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Lực lượng tăng cường phối hợp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và phục vụ cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 cũng như tổ chức cho Nhân dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: Đức Vũ

Qua đấu tranh cho thấy, tội phạm về trật tự xã hội kéo giảm 6% so với liền kề, giảm 17,3% so với cùng kỳ; phát hiện, điều tra làm rõ 153 vụ, bắt xử lý 267 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, đặc biệt một số vụ cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản được điều tra làm rõ trong thời gian ngắn, không để tâm lý bất an trong Nhân dân. Tội phạm tín dụng đen được rà soát, tăng cường các biện pháp đấu tranh quyết liệt “đánh trúng”, “đánh mạnh”. Phát hiện, bắt giữ 349 vụ, 485 tội phạm về ma túy, thu giữ hơn 200kg ma túy các loại; triệt xóa 342 điểm tệ nạn xã hội với 1.635 đối tượng tham gia; bắt, vận động 47 đối tượng truy nã; tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương; không xảy ra cháy, nổ.



Với những kết quả đạt được, Công an tỉnh Nghệ An đã góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều tập thể và cá nhân được Bộ Công an và UBND tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.