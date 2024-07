Pháp luật Công an Nghệ An trao thẻ căn cước mẫu mới cho những công dân đầu tiên Sau 4 ngày triển khai thu nhận hồ sơ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, ngày 5/7, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh và Công an 21 huyện, thành, thị đã tổ chức Lễ trao thẻ căn cước mới cho những công dân đầu tiên làm căn cước.

Từ ngày 1/7 đến nay, ngay sau khi tổ chức lễ phát động triển khai, thi hành Luật Căn cước 2023 và tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước, tại Bộ phận một cửa Công an tỉnh Nghệ An và Bộ phận một cửa Công an 21 huyện, thành, thị đồng loạt tiến hành triển khai thu nhận hồ sơ cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước.

Công an huyện Diễn Châu trao thẻ căn cước mới cho những công dân đầu tiên. Ảnh: Phạm Thủy

Sau 4 ngày triển khai, toàn tỉnh đã tổ chức thu nhận 5.398 hồ sơ cấp Căn cước, trong đó, 70 hồ sơ cấp căn cước cho công dân từ 0-6 tuổi; 258 hồ sơ cấp căn cước cho công dân 6-14 tuổi; 5.070 hồ sơ cấp căn cước cho công dân trên 14 tuổi. Đến nay, đã có những công dân đầu tiên trong tỉnh được Bộ công an cấp thẻ căn cước.

Công an thị xã Cửa Lò trao thẻ căn cước mới cho những công dân đầu tiên. Ảnh: Văn Hậu

Để triển khai Luật Căn cước năm 2023, trong thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hình thức, trình tự, thủ tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước mới cho 100% công dân các độ tuổi.