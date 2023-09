Công an Nghệ An trao thưởng cho các đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

(Baonghean.vn) - Chiều 19/9, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao thưởng về thành tích đặc biệt xuất sắc của công an các đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo đó, từ ngày 15/8 đến ngày 14/9/2023, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã liên tiếp phá 8 chuyên án, vụ án, triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, pháo, lâm sản quý hiếm với số lượng rất lớn, thu giữ tổng cộng 23kg ma túy, 1,3 tấn pháo, 2,1 tấn gỗ trắc, 2,5 tấn vảy tê tê, trị giá 12 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh biểu dương thành tích xuất sắc của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường. Ảnh: Văn Hậu

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng chiến công xuất sắc của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương đã tham gia khám phá thành công các chuyên án. Kết quả này thể hiện tinh thần khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.

Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh biểu dương thành tích xuất sắc của Phòng Cảnh sát giao thông. Ảnh: Hồng Hạnh

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung nắm chắc tình hình, đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.