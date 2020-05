Công an Nghệ An trao thưởng chuyên án phá vụ cho vay với lãi suất 'cắt cổ'

Giang hồ Hải Phòng vào Nghệ An cho vay nặng lãi với lãi suất 'cắt cổ' (Baonghean.vn) - Phát tờ rơi, đăng lên mạng cho vay tiền không cần thế chấp, lãi suất thấp, Thành và Hải làm hợp đồng vay với lãi suất trả góp 180%/1 năm, vượt gấp 9 lần lãi suất quy định.

Chiều 25/5, tại Đô Lương, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao thưởng Công an huyện Đô Lương lập thành tích xuất sắc về chuyên án hoạt động tội phạm “Tín dụng đen”.

Tham dự có Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương.



Năm 2019, thông qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Đô Lương phát hiện có 1 nhóm đối tượng ở thành phố Hải Phòng đến Đô Lương nghi hoạt động cho vay nặng lãi. Quá trình xác minh cơ quan điều tra xác định từ năm 2019 đến nay, nhóm các đối tượng này đã 5 lần thay đổi chỗ ở trên địa bàn. Các đối tượng không giao tiếp với người lạ, việc giao dịch cho vay tiền chủ yếu là cho những người có khả năng trả nợ và yếu thế hơn, mục đích để dễ đòi. Các đối tượng không đăng ký tạm trú, tạm vắng và sử dụng tên giả khi giao tiếp.

Đầu tháng 5/2020 nhận thấy các đối tượng có nhiều biểu hiện của hoạt động (tín dụng đen), công an huyện lập chuyên án 520L để tập trung đấu tranh. Bằng biện pháp nghiệp vụ, 13h ngày 21/5/2020, Công an huyện Đô Lương quyết định phá án. Khám xét chỗ ở tại khối 6 - thị trấn Đô Lương và bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Hải (SN 2000) và Bùi Duy Thành (SN 1987). Tang vật thu giữ gồm: 19 triệu đồng, 2 hợp đồng vay tiền, 5 ĐT di động và nhiều tài liệu liên quan khác.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; đồng chí Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trao Giấy khen, tiền thưởng và tặng hoa chúc mừng Công an huyện Đô Lương. Ảnh: Hữu Hoàn

Trước thành tích xuất sắc của Công an huyện Đô Lương, Công an tỉnh Nghệ An và UBND huyện Đô Lương đã quyết định tặng Giấy khen và tiền thưởng đối với Công an huyện Đô Lương.