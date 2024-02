Công an Nghệ An trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

(Baonghean.vn) - Tại Lễ trao thưởng, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng Công an các đơn vị, địa phương đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Sáng 29/2, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc của các đơn vị, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Toàn cảnh lễ trao thưởng. Ảnh: Hồng Hạnh



Thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, liên tiếp lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Mới đây nhất, ngày 26/2/2024, Công an huyện Diễn Châu phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an bắt quả tang 2 đối tượng Phạm Văn Tiến (SN 1983), trú tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc và Đinh Bạt Long (SN 1985), trú tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”; thu giữ 15 bánh hêrôin. Qua đó triệt phá 1 đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ nước ngoài về Việt Nam.

2 đối tượng Phạm Văn Tiến và Đinh Bạt Long bị bắt giữ cùng 15 bánh hêrôin. Ảnh: tư liệu Trọng Tuấn



Trước đó, ngày 6/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an các huyện Yên Thành, Con Cuông, Diễn Châu, Tân Kỳ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Tổ 373 (Công an Nghệ An)... và Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an các tỉnh: Bình Thuận, Long An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) phá thành công chuyên án, triệt xóa 2 băng nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia sử dụng công nghệ cao giả danh các cơ quan tư pháp để lừa đảo qua mạng, xuyên quốc gia. Vụ án đã bắt 55 đối tượng, ước tính chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng.

Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc, có tiếng vang, là chuyên án sử dụng công nghệ cao giả danh các cơ quan tư pháp để lừa đảo qua mạng, xuyên quốc gia được khám phá đầu tiên trên cả nước.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Công an các đơn vị, địa phương. Ảnh: Minh Khôi

Phát biểu tại lễ trao thưởng, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng chiến công xuất sắc của Công an các đơn vị, địa phương đã tham gia khám phá thành công các chuyên án.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình, các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, không để “bị động, bất ngờ”; đặc biệt là các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ bên ngoài vào Nghệ An, các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia gắn với công tác triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy…

Cùng với đó, tiếp tục duy trì hiệu quả mối quan hệ phối hợp thường xuyên trong đấu tranh với các loại tội phạm.