Pháp luật Công an Nghệ An truy bắt hàng chục thanh thiếu niên gây rối trật tự, dùng hung khí hỗn chiến trong đêm Từ những mâu thuẫn, thách thức qua mạng xã hội, nhiều nhóm thanh thiếu niên đã tụ tập mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô gây rối trật tự công cộng và lao vào hỗn chiến, để lại hậu quả nghiêm trọng. Trước diễn biến phức tạp, lực lượng công an đã kịp thời vào cuộc, xác minh, truy bắt hàng chục đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Hẹn nhau hỗn chiến, 47 đối tượng bị triệu tập

Tối 18/10, từ lời thách thức trên mạng, hai nhóm thanh thiếu niên gồm tổng cộng 47 đối tượng đã hẹn nhau tại địa bàn xã Tân Kỳ để “giải quyết mâu thuẫn”.

Trong đó, nhóm thứ nhất gồm 13 đối tượng, tuổi từ 16 đến 18, trú tại các xã Đô Lương, Văn Hiến, Bạch Hà (huyện Đô Lương cũ), mang theo dao tự chế, vỏ chai bia thủy tinh và một thanh kiếm. Nhóm còn lại gồm 34 đối tượng, tuổi từ 14 đến 19, đến từ các xã Tiên Đồng, Tân Kỳ, Tân An, Nghĩa Hành (huyện Tân Kỳ cũ), di chuyển trên 17 xe mô tô và mang theo gậy đánh bóng chày, kiếm, nỏ bắn bi sắt, típ sắt và gậy baton...

Các đối tượng gây rối trật tự công cộng bị triệu tập, bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Văn Hậu

Cả hai nhóm điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, đánh võng, bấm còi inh ỏi, mang theo hung khí di chuyển tốc độ cao trên đường, gây náo loạn địa bàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Kỳ đã chủ trì, phối hợp Công an các xã lân cận và Tổ 373 triển khai lực lượng truy bắt. Đến ngày 20/10, lực lượng công an đã triệu tập, bắt giữ 47 đối tượng có liên quan; trong đó 24 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Một nam sinh bị chém đứt lìa tay trong vụ hỗn chiến rạng sáng

Tiếp đó, vào rạng sáng 19/10, một vụ hỗn chiến nghiêm trọng khác giữa hai nhóm thanh thiếu niên xảy ra tại địa bàn xã Tiền Phong, khiến một nạn nhân bị chém đứt lìa bàn tay trái.

Qua xác minh của lực lượng chức năng, nhóm thứ nhất gồm 10 học sinh THCS và THPT, thường xuyên tụ tập, đã sử dụng 4 xe mô tô và vỏ chai bia để tấn công nhóm còn lại. Nhóm thứ hai gồm 12 thanh niên không nghề nghiệp, có dấu hiệu tụ tập gây rối, mang theo 3 thanh kiếm, 2 ná cao su và 4 xe mô tô.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: Nguyễn Việt

Hai nhóm đã dùng vũ khí tự chế như chai bia, dao kiếm, ná cao su để tấn công, đâm chém nhau trong tình trạng điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô. Hậu quả, nam sinh L.Q.L. (SN 2009, trú tại bản Phương Tiến 2, xã Tiền Phong) bị chém đứt lìa bàn tay trái, phải chuyển từ Trung tâm Y tế Quế Phong xuống Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An để điều trị.

Do thời điểm xảy ra vụ việc vào rạng sáng, ít người chứng kiến, cộng thêm việc các đối tượng tắt điện thoại, rời khỏi địa phương, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an xã Quế Phong phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và Công an xã Tiền Phong đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.