Chủ Nhật, 24/8/2025
Xã hội

Công an Nghệ An xuất quân hỗ trợ các địa phương ven biển phòng, chống bão số 5

Phan Tuyết 24/08/2025 14:55

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chiều 24/8, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ xuất quân, tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị lên đường hỗ trợ các địa phương vùng ven biển, nhằm chủ động ứng phó với thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ tập trung tại Công an tỉnh trước khi lên đường chiều 24/8. Ảnh: Phan Tuyết

Theo dự báo, bão số 5 đang di chuyển rất nhanh, liên tục tăng cường độ và sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Đây là cơn bão được đánh giá có cấp độ rủi ro thiên tai rất lớn và có đầy đủ các loại hình thiên tai kéo theo.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị lên đường hỗ trợ các địa phương vùng ven biển. Ảnh: Phan Tuyết

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã ban hành Quyết định tăng cường lực lượng hỗ trợ các địa phương, gồm các phường, xã: Cửa Lò, Quỳnh Mai, Tân Mai, Trung Lộc, Hải Lộc, An Châu, Diễn Châu, Hải Châu, Quỳnh Phú và Quỳnh Anh nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão.

Các cán bộ, chiến sĩ sẽ tập trung vào các nhiệm vụ như: Hỗ trợ Nhân dân di dời tài sản, chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây cối, ứng phó mưa bão và khắc phục hậu quả sau bão.

