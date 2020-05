Công an Nghĩa Đàn nỗ lực vì bình yên của nhân dân

Điều tra làm rõ hàng ngàn vụ việc



“Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện Nghĩa Đàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc 12/12 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt, 3 chỉ tiêu đạt. Có rất nhiều nguyên nhân tạo nên thành tích này, nhưng theo tôi, một trong số đó là Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị cũng như toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an huyện đã bám cơ sở, gắn bó máu thịt với dân, được dân tin, dân giúp đỡ. Bảo vệ sự bình yên cho nhân dân là mệnh lệnh xuất phát từ con tim của mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân”, Thượng tá Nguyễn Xuân Thái - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn khẳng định.

Trụ sở Công an huyện Nghĩa Đàn. Huyện Nghĩa Đàn có diện tích 617,5 km2, dân số trên 14 vạn người sinh sống tại 23 xã, thị trấn; được nhận định là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự của tỉnh. Trong xu thế phát triển nhanh, mạnh của xã hội, với sự tham gia đầu tư của nhiều doanh nghiệp đến địa phương càng làm cho Nghĩa Đàn dễ bị tác động bởi các yếu tố tiêu cực, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các loại tội phạm. Đứng trước tình hình đó, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Nghệ An, sự quan tâm của tỉnh và huyện, Đảng bộ Công an huyện Nghĩa Đàn đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo để thực hiện nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.



Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra 12 chỉ tiêu có tính chất trọng tâm cho cả nhiệm kỳ. Vượt lên những khó khăn do thực tiễn đặt ra, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ Công an huyện Nghĩa Đàn đã tham mưu thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của cấp trên; xây dựng và ban hành hơn 225 văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời lãnh đạo Công an huyện xây dựng và triển khai thực hiện 123 kế hoạch, công văn về công tác đảm bảo an ninh trật tự...

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc năm 2019 của Công an huyện Nghĩa Đàn. Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế tốc độ gia tăng tội phạm, đảm bảo ổn định tình hình TTATXH-ATGT trên địa bàn; không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm “xã hội đen”, không để phát sinh các địa bàn, tụ điểm phức tạp về ANTT. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm phạm TTXH, đã điều tra, làm rõ 307/341 vụ việc xảy ra (đạt 90%). Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo đấu tranh mang tính đột phá, bắt 111 vụ, 118 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường, tăng 36 vụ (32,4%), tăng 39 đối tượng (33,05% so với nhiệm kỳ trước); trong đó đã xác lập, phá thành công 06 chuyên án, khởi tố 9 vụ, 13 bị can; bắt, khởi tố 2 vụ, 3 bị can về tham nhũng, chức vụ, thu hồi tài sản thất thoát của Nhà nước với số tiền 90 triệu đồng.



Công an huyện Nghĩa Đàn trao quà cho gia đình khó khăn; ĐVTN Công an huyện Nghĩa Đàn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tham gia hiến máu tình nguyện.

Công tác Quản lý nhà nước về ANTT có nhiều nỗ lực, đổi mới cả về nội dung, biện pháp, cách làm, tập trung hướng mạnh về cơ sở, phục vụ tốt hơn nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Bên cạnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn xây dựng thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân đã được nâng lên một bước. Công an huyện đã củng cố, duy trì hoạt động của 27 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó xây dựng, nhân rộng mới 12 mô hình, điển hình tiên tiến… Vững vàng bản lĩnh chính trị,

đổi mới toàn diện và sâu sắc



Trong công tác chính trị, tư tưởng, Đảng ủy, Chỉ huy Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tuyên truyền học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Công an huyện Nghĩa Đàn lấy dấu vân tay, làm thủ tục cấp chứng minh thư cho người dân. Ảnh: Thái Trường Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đồng chí cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị, luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm xây dựng niềm tin, uy tín của nhân dân với Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”. Quan tâm, chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên; đã đề nghị kết nạp đảng cho 28 đồng chí, công nhận đảng viên chính thức cho 16 đảng viên dự bị; điều động 69 cán bộ, chiến sỹ đảm nhiệm các chức Công an xã, Công an viên tại 23/23 xã, thị trấn đạt 100%. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, giải quyết cơ bản các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân…

Từ thực tiễn thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, bài học kinh nghiệm được Đảng ủy Công an huyện Nghĩa Đàn rút ra là đổi mới, vận dụng linh hoạt chủ trương, Nghị quyết của cấp ủy cấp trên vào bối cảnh cụ thể. Đổi mới công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành; nắm chắc chủ trương, sâu sát thực tiễn; thực hiện nghiêm khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, tăng cường, trách nhiệm”.

Lãnh đạo Công an Nghệ An biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân Công an huyện Nghĩa Đàn. Đó còn là kết quả của sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp, đồng hành của quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động...



Trong xu thế hội nhập, những năm tới địa bàn huyện Nghĩa Đàn được dự báo là sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, nhưng đồng thời cũng phát sinh nhiều thách thức. Thực tiễn đó đòi hỏi Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ không ngừng nỗ lực, đổi mới toàn diện và sâu sắc hơn trên các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác.

Cán bộ chiến sỹ Công an huyện Nghĩa Đàn giúp dân làm đường nông thôn mới. Ảnh: Thái Trường

Mục tiêu đặt ra là tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trong mọi tình huống, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương. Giữ vững và phát huy danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh”; xây dựng lực lượng Công an huyện ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới xứng danh đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân./.