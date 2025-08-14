Pháp luật Công an phường Trường Vinh bắt ổ nhóm đánh bạc chủ yếu là nữ Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đã triệt phá thành công ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm do Nguyễn Thị Phượng cầm đầu, bắt giữ 8 đối tượng liên quan.

Qua nắm tình hình, Tổ phòng, chống tội phạm Công an phường Trường Vinh phát hiện trên khu vực đường Đặng Văn Ngữ (thuộc địa bàn phường Hưng Dũng cũ) thường xuyên có nhiều đối tượng lạ mặt tụ tập, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Nhóm đối tượng hoạt động tinh vi, bố trí người cảnh giới, đưa đón con bạc, thường xuyên thay đổi địa điểm tại các ngôi nhà kiên cố có “chuồng cọp” và lắp camera giám sát nhằm đối phó lực lượng chức năng. Đáng chú ý, các đối tượng chỉ được tham gia khi có người quen giới thiệu và đều bị thu giữ điện thoại nhằm tránh bị theo dõi.

Tang vật vụ án. Ảnh: Văn Hậu

Sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 16 giờ ngày 13/8/2025, tại khu vực đường Đặng Văn Ngữ, Công an phường huy động tối đa lực lượng, chia thành nhiều mũi, đồng loạt đột kích, bắt quả tang đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Phượng (SN 1976, trú tại xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) và 8 đối tượng khác đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh phỏm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số tiền 30 triệu đồng, 9 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan khác.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Phạm Thủy

Tại Cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Hiện, Công an phường Trường Vinh đang hoàn tất thủ tục, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.