Công an tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Phục sinh 2022

Thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long và các linh mục, giáo sĩ, tu sĩ, đồng bào Công giáo trong Giáo phận luôn mạnh khỏe, đón một mùa Lễ Phục sinh an lành, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa.

Công an tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Lễ Phục sinh tới Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long. Ảnh: Đức Vũ

Trao đổi với Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp nhằm bảo đảm ANTT trên địa bàn, tạo môi trường an toàn, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là những đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội cùng chính quyền địa phương chăm lo tốt cho người dân trong đại dịch Covid-19.