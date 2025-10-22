Công an tỉnh Nghệ An b ắt đối tượng đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm vàng, tiền

Thứ Tư, 22/10/2025
Công an tỉnh Nghệ An bắt đối tượng đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm vàng, tiền

Văn Hậu 22/10/2025 16:15

Có 7 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc nhưng Trần Tuấn Anh vẫn tiếp tục gây ra nhiều vụ phá két sắt trộm vàng, tiền nhà dân trên địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh (cũ), Nghệ An.

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Tuấn Anh (SN 1998), trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

trom ket
Tang vật chuyên án thu giữ. Ảnh: Văn Hậu

Trần Tuấn Anh là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, từng có 7 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc. Cuối năm 2024, vừa chấp hành xong án phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản”, Tuấn Anh lại “ngựa quen đường cũ” khi gây ra những vụ trộm cắp tài sản tiếp theo.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Tuấn Anh thường xuyên lang thang trên địa bàn các phường trung tâm thành phố Vinh (cũ) để tìm sơ hở và ra tay. Tài sản trộm cắp được, Tuấn Anh đem bán tại các tiệm vàng hoặc tiệm cầm đồ rồi lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Công an xác định, trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 10/2025, Trần Tuấn Anh đã thực hiện 5 vụ phá két sắt trộm vàng, tiền tại các phường: Vinh Lộc, Trường Vinh và Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) với tổng trị giá tài sản hơn 800 triệu đồng.

Ví như ngày 17/5/2025, Trần Tuấn Anh đột nhập vào nhà của một người dân tại phường Thành Vinh, rồi dùng búa cạy, phá két sắt trong phòng ngủ lấy trộm 13 chỉ vàng và 3 triệu đồng tiền mặt. Ngày 15/10/2025, Trần Tuấn Anh đột nhập nhà dân tại phường Trường Vinh phá két sắt, lấy trộm vàng và tiền mặt trị giá hơn 30 triệu đồng.

doi tuong trom ket
Đối tượng Trần Tuấn Anh tại Cơ quan Công an. Ảnh: Văn Hậu

Trần Tuấn Anh có nhiều thủ đoạn đối phó với Cơ quan Công an. Sau thời gian theo dõi, ngày 19/10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh; Công an các phường: Vinh Lộc, Trường Vinh, Thành Vinh và Vinh Hưng đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Trần Tuấn Anh về hành vi trộm cắp tài sản.

Với các tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, Trần Tuấn Anh cúi đầu nhận tội. Tang vật thu giữ: 1 dây chuyền vàng, trọng lượng 2,252g; 1 mô tô; 1 điện thoại di động; 1 bộ dụng cụ phá cửa, phá khóa và một số đồ vật có liên quan.

