Thời sự Công an tỉnh Nghệ An công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2025 Ngày 30/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2025. Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cùng 141 đồng chí lãnh đạo phòng, trưởng công an cấp xã được thăng cấp bậc, nâng lương năm 2025.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được thăng cấp hàm, nâng lương. Ảnh: Ngọc Anh

Năm 2025, Hội đồng xét thăng cấp, nâng lương Công an tỉnh đã xét duyệt thăng cấp bậc hàm, nâng lương cho gần 2.000 đồng chí, trong đó thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Công an xét, quyết định là 21 đồng chí, thẩm quyền Giám đốc Công an tỉnh quyết định là hơn 1.900 đồng chí.

Đặc biệt, đợt này có 141 đồng chí lãnh đạo phòng, trưởng Công an cấp xã được thăng cấp bậc hàm, nâng lương; 19 đồng chí được Bộ Công an, Công an tỉnh thăng cấp, nâng lương trước thời hạn, trong đó có 1 đồng chí được tặng thưởng Huân Chương Chiến công hạng Ba và 18 đồng chí được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, 141 đồng chí lãnh đạo phòng, trưởng Công an cấp xã được thăng cấp bậc hàm, nâng lương đợt này đều là những sĩ quan ưu tú, được lãnh đạo Bộ Công an, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tin tưởng, trao giữ các cương vị lãnh đạo tại Công an các cấp; lập được nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được thăng cấp hàm. Ảnh: Ngọc Anh

Trên các cương vị công tác, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, các đồng chí luôn thể hiện là những sĩ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc Bộ Công an, Công an tỉnh thăng cấp bậc hàm, nâng lương thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng các đồng chí đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an vững mạnh toàn diện.

Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được thăng cấp hàm, nâng lương. Ảnh: Vương Linh

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Bùi Quang Thanh nhiệt liệt chúc mừng những nỗ lực, cố gắng của gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2025.

Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được thăng cấp hàm, nâng lương. Ảnh: Ngọc Anh

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, khó lường, tác động nhiều mặt đến công tác bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được thăng cấp hàm, nâng lương. Ảnh: Vương Linh

Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, nâng lương. Ảnh: Ngọc Anh

Đặc biệt, trong bối cảnh Đảng ta đang thực hiện chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh, xã), không tổ chức chính quyền cấp huyện, đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với lực lượng Công an các cấp.

Vì vậy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, trau dồi năng lực công tác; nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tập thể Công an tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, xứng danh đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang trên quê hương Bác Hồ kính yêu.