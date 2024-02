Công an tỉnh Nghệ An sẽ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 11/3/2024

(Baonghean.vn) - Được sự đồng ý của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 11/3/2024.

Chiều 21/2, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm việc với Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và các đơn vị liên quan chuẩn bị đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đại tá Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành của Công an Nghệ An luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, của lực lượng Công an nhân dân và cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An.

Được hình thành từ các cao trào cách mạng, các tổ chức “Tự vệ đỏ”, “Xích vệ đỏ”, “Tự vệ công nông”, “Trinh sát Việt Minh”, các tổ chức tiền thân của Công an Nghệ An đã dũng cảm, mưu trí, kề vai sát cánh cùng với các lực lượng cách mạng khác của quần chúng nhân dân hỗ trợ các cuộc biểu tình, bảo vệ các cuộc hội họp, bảo vệ thôn xóm, bảo vệ cán bộ của Đảng, ngăn chặn hoạt động của mật thám, cường hào, tiêu diệt bọn tay sai phản động, đập tan các công cụ đàn áp của thực dân Pháp và phát xít Nhật tiến tới giành chính quyền về tay nhân dân.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Ngay khi chính quyền cách mạng tỉnh được thiết lập tại thị xã Vinh, vào ngày 21/8/1945, Công an Nghệ An chính thức ra đời với tên gọi là “Ty trinh sát Nghệ An”.

Nhìn lại chặng đường 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Nghệ An luôn trung thành với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh gian khổ, đã mưu trí, dũng cảm vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích, chiến công hiển hách, góp phần tô thắm thêm trang sử hào hùng của lực lượng Công an nhân dân.

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Ngày 7/2/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định số 158/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 2 đơn vị, trong đó có Công an tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây là danh hiệu cao quý, ghi nhận những cống hiến, hy sinh của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An trong lịch sử gần 8 thập kỷ qua.

Được sự đồng ý của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 11/3/2024. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đối với Công an tỉnh nói riêng và cả tỉnh Nghệ An nói chung.

Nghệ sĩ nhân dân An Ninh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và các đơn vị liên quan đã trao đổi các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện; chương trình nghệ thuật tại sự kiện.

Các đồng chí lãnh đạo Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An chúc mừng Công an tỉnh, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để triển khai nội dung tuyên truyền thực sự sâu sắc, mang dấu ấn Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ kính yêu!

Đại tá Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Kết luận cuộc làm việc, Đại tá Bùi Quang Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Nghệ An cảm ơn Báo Nghệ An và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An và các đơn vị liên quan đã chúc mừng; đồng thời đồng hành với Công an tỉnh.

Vì thời gian từ nay đến sự kiện không còn nhiều, Giám đốc Công an tỉnh mong muốn, các đơn vị tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền; tổ chức trọng thể, chu đáo sự kiện.

Các đại biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cho biết, Công an tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban liên quan, Đại tá Bùi Quang Thanh giao đơn vị trực thuộc Công an tỉnh phân công đầu mối để phối hợp với Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền.

Đại tá Bùi Quang Thanh cũng đã trao đổi, định hướng, thảo luận, thống nhất những nội dung công việc cụ thể để phối hợp thực hiện tốt chương trình nghệ thuật tại Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.