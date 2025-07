Xã hội Công an tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ Phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với một số doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tổ chức thăm, trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3.

Ngày 31/7, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã đến thăm và trao 20 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Châu Khê và 30 suất quà tới người dân xã Tam Quang. Mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng tiền mặt kèm nhu yếu phẩm thiết yếu, với tổng trị giá đợt hỗ trợ hơn 100 triệu đồng.

Đoàn hỗ trợ , chia sẻ với người dân vùng lũ xã Châu Khê. Ảnh: Bá Hậu

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia của lực lượng Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị đồng hành, góp phần giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

*Trước đó, ngày 30/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức chuyến thiện nguyện về xã Mường Xén, chia sẻ, hỗ trợ người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3.

Đoàn trao hỗ trợ người dân vùng lũ xã Mường Xén. Ảnh: Ngọc Anh

Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân xã Mường Xén - một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề, do hoàn lưu bão số 3 gây ra, Phòng cảnh sát giao thông đã trao tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân; với tổng trị giá đợt hỗ trợ lên tới 250 triệu đồng.

Những phần quà được trao tặng là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông và các nhà hảo tâm, với mong muốn góp phần tiếp thêm động lực để người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống./.