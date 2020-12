Công an tỉnh Nghệ An tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Tham dự Hội nghị về phía Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các Cục B03, B02, Văn phòng Bộ, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Cục An ninh nội địa, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hồ Lê Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy…

Các đại biểu lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh dự Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

ĐẠT NHIỀU THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Năm 2020, trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự, thiên tai, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Công an tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 95 văn bản chỉ đạo kịp thời, toàn diện, sát, đúng tình hình, huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng Trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”, phức tạp. An ninh biên giới, miền núi, dân tộc được bảo vệ vững chắc; an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng, an ninh nông thôn được bảo đảm.



Bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế quan trọng đến thăm, làm việc tại địa phương, các sự kiện chính trị, xã hội lớn, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Về đấu tranh phòng chống tội phạm, nhờ thực hiện quyết liệt nên trên địa bàn tỉnh không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 6,9%; tỷ lệ điều tra khám phá đạt 89,1%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng Một thành tích nổi bật của Công an tỉnh là năm 2020 là năm thứ 6 liên tiếp được Bộ Công an xếp thứ nhất về công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng Công an. Đồng thời, là 1 trong 3 Công an địa phương trong toàn quốc hoàn thành vượt tiến độ thực hiện dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an đề ra trước 3 tháng.



Đặc biệt, với phương châm “chống dịch như chống giặc”, cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành chức năng, Công an tỉnh đã chủ động, kịp thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả đại dịch Covid-19 trên địa bàn. Tham gia tích cực, ủng hộ tiền, trang thiết bị vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm ATT tại các điểm cách ly tập trung.

TIẾP TỤC ĐẢM BẢO VỮNG CHẮC AN NINH QUỐC GIA, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2020, trong điều kiện khó khăn do tác động phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực; thiên tai, dịch bệnh xảy ra nghiêm trọng nhưng kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đóng góp vào những kết quả trên có vai trò rất quan trọng của lực lượng Công an tỉnh Nghệ An, đặc biệt là trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thay mặt Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các đồng chí nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh nhà.

Nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an phải nỗ lực, quyết tâm phấn đấu đảm bảo toàn diện, hiệu quả hơn nữa, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Công an tỉnh tập trung thực hiện 5nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng Công an tỉnh tập trung tham mưu, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp, các chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy Nghệ An về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, ý đồ, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các tổ chức, đối tượng phản động, chống đối, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.



Bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2021, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị Công an tỉnh phải triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an ninh, an toàn xã hội; đảm bảo ATGT; phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an ninh biên giới và tạo sự bình yên cho Nhân dân; Tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh, trấn áp mạnh, quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trước mắt dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh phải đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, động lực quan trọng giúp cho Công an tỉnh đạt được thành quả trong năm 2020 chính là nhờ sự điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Những kết quả đó đã góp phần nâng cao vị thế của ngành Công an trên trường quốc tế và trong nước, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận.



Khái quát tình hình thế giới cũng như trong nước, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Nghệ An phải nhận diện đầy đủ những khó khăn, thách thức cũng như thời cơ để triển khai đồng bộ, hiệu quả những nhiệm vụ được giao.

Bước sang năm 2021, Thượng tướng Bùi Văn Nam đề nghị Công an tỉnh Nghệ An thực hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Công an; Tập trung đảm bảo an toàn tuyệt đối thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đảm bảo an ninh trật tự, ổn định chính trị, an ninh biên giới trên địa bàn với quan điểm chủ động, không chủ quan.

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng Ba của Chủ tịch nước cho Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng Bên cạnh đó, Công an tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu cư trú, tăng cường quản lý xuất nhập khẩu, phòng cháy chữa cháy; quan tâm phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, đặc biệt trong các vùng đặc thù, khơi dậy ý chí cách mạng của Nhân dân; phấn đấu tiếp tục dẫn đầu toàn ngành về công tác cải cách hành chính; góp phần giữ vững ổn định xã hội để tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.



Đồng thời, quan tâm đến xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ công an, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong vai trò nêu gương.

Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước cho Đại tá Nguyễn Đình Dung và Đại tá Nguyễn Tiến Dần - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Cờ Thi đua Bộ Công an cho 4 tập thể xuất sắc của Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng Dịp này, Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Đình Dung và Đại tá Nguyễn Tiến Dần - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh.



Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tặng Bằng khen của Chính phủ cho 8 cá nhân của Công an tỉnh; Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định tặng Cờ thi Bộ Công an cho 4 tập thể của Công an tỉnh.