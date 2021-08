Công an tỉnh tăng cường 630 cán bộ chiến sỹ tại 70 chốt phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Vinh

Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao biện pháp cách ly xã hội đối với địa bàn TP. Vinh trên một mức so với Chỉ thị 16, với tinh thần yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở yên đó” từ 0h ngày 23/8/2021, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu từ 17 giờ ngày 22/8/2021, lực lượng Công an toàn tỉnh tổ chức trực 100% quân số. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh đã có quyết định tăng cường 630 cán bộ, chiến sỹ tại 70 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Vinh.

Lực lượng tăng cường quán triệt nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát khu vực chợ Cọi, xã Hưng Lộc, vào lúc 22 giờ ngày 22/8/2021. Ảnh: Minh Khôi Theo đó, đúng 22 giờ 00' ngày 22/8/2021, số CBCS được tăng cường đã có mặt tại các vị trí được phân công để nhận và triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát.



Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu CBCS được tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại 70 chốt kiểm soát phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ đạo của Tổ trưởng và Điều lệnh Công an nhân dân, có thái độ ứng xử phù hợp, chuẩn mực, xử lý nghiêm túc, khách quan các trường hợp vi phạm.

Trước đó, đêm 16/8/2021, Công an tỉnh đã tăng cường 40 CBCS tham gia tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Vinh.