Công an tỉnh tặng quà phòng, chống dịch Covid-19 tại các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Sáng 28/7, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An và Công an Nghệ An do Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã về thăm hỏi, động viên cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương.