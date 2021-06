Công an tỉnh thăm, tặng quà cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 tại Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Sáng 18/6, Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc dẫn đầu đã về thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Diễn Tân, Diễn Thịnh, Diễn Trung (Diễn Châu).