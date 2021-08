Công an TP Vinh bắt ổ nhóm gây ra 35 vụ trộm xe máy giấu trong bệnh viện và phòng trọ

Ngày 04/8/2021, Công an thành phố Vinh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 03 đối tượng gồm Hoàng Khắc Trường (SN 1997), trú tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương; Lê Văn Nho (SN 1998), trú tại xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương; Trần Văn Lập (SN 1999), trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hàng chục xe máy mất trộm được Công an TP.Vinh thu hồi. Ảnh: Đức Vũ - Minh Khôi

Trước đó, từ đầu tháng 02/2021, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Vinh nhận được nhiều đơn trình báo của người dân về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy để trong nhà, tại công sở, khu chung cư… Trong đó có nhiều xe máy đắt tiền như xe mô tô SH. Mặc dù các xe được trang bị khóa bảo mật, chống trộm, nhưng đều bị lấy trộm một cách dễ dàng. Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Vinh, Đội Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, nhằm huy động tối đa lực lượng xác minh, điều tra.

Ngày 02/8/2021, các tổ công tác của Công an thành phố Vinh đã đồng loạt bắt giữ 03 đối tượng Hoàng Khắc Trường, Lê Văn Nho và Trần Văn Lập về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 06 xe máy các loại, nhiều dụng cụ phá khóa. Tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 04/8/2021, Công an thành phố Vinh đã thu hồi 19 xe máy là tang vật do các đối tượng trên lấy trộm.

Trong chuyên án này, Hoàng Khắc Trường là chủ mưu, cầm đầu ổ nhóm trộm cắp tài sản. Trường cung cấp vam phá khóa, thông báo địa điểm và yêu cầu các đối tượng còn lại thực hiện trộm cắp tài sản. Sau khi lấy trộm xe máy, Trường và đồng bọn đưa xe máy về cất giấu trong phòng trọ do Trường thuê tại xã Nghi Kim, TP.Vinh.

Do phòng trọ nhỏ, khoảng 10m2 chỉ có thể chứa khoảng 06 xe máy, nên nhiều xe máy khác sau khi lấy trộm, Trường yêu cầu đồng bọn cất giấu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh. Khi tìm được mối tiêu thụ, mới lấy xe mang đi bán.