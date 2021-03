Công an TP Vinh tạm giữ nhóm thanh niên sử dụng vũ khí nóng giải quyết mâu thuẫn cá nhân

Các đối tượng trong vụ việc. Ảnh: Trọng Tuấn

Ngày 6/3, Công an TP. Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiến hành tạm giữ nhóm thanh niên đã gây ra vụ gây rối trật tự công cộng, xảy ra trên địa bàn vào tối 5/3.Các đối tượng bị tạm giữ gồm Trần Xuân Minh (SN 1995), trú tại khối 8, phường Trung Đô (TP.Vinh); Vương Anh Tú (SN 1996), trú tại khối 3, phường Lê Lợi (TP. Vinh); Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1990), trú tại khối 5, phường Đội Cung (TP. Vinh); Nguyễn Đức Hậu (SN 2003), trú tại khối 9, phường Quán Bàu (TP.Vinh) và Lê Trung Kiên (SN 1998), trú tại khối 1, phường Cửa Nam (TP. Vinh).

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 5/3, do mâu thuẫn cá nhân, nhóm thanh niên trên đã hẹn với một thanh niên tên Thắng (SN 1997), trú phường Hà Huy Tập (TP. Vinh) đến để nói chuyện tại một quán nhậu ở ngõ 77, đường Nguyễn Thái Học (TP. Vinh).

Quá trình giải quyết mâu thuẫn, đối tượng Thắng đã dẫn thêm 3 thanh niên khác đi cùng và dùng kiếm đe dọa. Trước sự việc đó, hai nhóm thanh niên đã xảy ra xô xát. Trong lúc xô xát, do yếu thế hơn nên nhóm của Thắng đã bỏ chạy.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng tại cơ quan Công an. Ảnh: Trọng Tuấn

Quá trình rượt đuổi, các đối tượng Hậu, Tú, Kiên và Minh đã dùng cốc thủy tinh và chai bia ném về phía nhóm của Thắng và đồng bọn. Riêng đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng đã lấy ra một khẩu súng ngắn màu đen, nhãn hiệu GR88 và bóp cò, gây nên tiếng nổ lớn. Sau khi xảy ra vụ xô xát, 2 nhóm thanh niên này liền rời khỏi hiện trường.



Công cụ gây án của các đối tượng. Ảnh: Trọng Tuấn

Nhận được nguồn tin, Công an TP. Vinh đã nhanh chóng điều động lực lượng có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ, điều tra, xác minh vụ việc. Ngày 6/3, nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật nên 2 đối tượng Trần Xuân Minh và Nguyễn Mạnh Hùng đã đến Cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời giao nộp số hung khí là công cụ gây án.Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được cùng lời khai của hai đối tượng, Cơ quan Điều tra Công an thành phố Vinh đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vương Anh Tú, Lê Trung Kiên và Nguyễn Đức Hậu về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tại cơ quan điều tra, tất cả các đối tượng này đều khai nhận hành vi phạm tội của mình.Hiện Công an TP. Vinh đang tiến hành củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.