Công an TP Vinh tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container

Tích cực tuyên truyền, ký cam kết

Thực hiện Kế hoạch số 382/KH-BCA-C08 ngày 24/7/2023 của Bộ Công an, Kế hoạch số 238/KH-CAT-PC08 ngày 28/7/2023 của Công an tỉnh, Kế hoạch số 1579/KH-CATP-GTTT ngày 29/7/2023, Công an thành phố Vinh sẽ triển khai tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container từ ngày 1/8 đến 15/10/2023.

Đợt kiểm tra được chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ ngày 1/8 đến 14/8), tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, ký cam kết; điều tra cơ bản nắm tình hình về phương tiện, hoạt động kinh doanh vận tải… Giai đoạn 2 (từ ngày 15/8 đến 15/10/2023): Ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm.

Đội CSGT-TT Công an TP Vinh tổ chức tuyên truyền, ký cam kết tại Bến xe Bắc Vinh. Ảnh: Đình Tuyên

Với mục tiêu nắm chắc tình hình các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe container trên từng tuyến, địa bàn; tuyên truyền, tăng cường vận động kết hợp kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, ô tô vận tải hàng hóa bằng container, nhất là các vụ TNGT rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Qua tổng kiểm soát, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và lái xe...

Tuyên truyền, ký cam kết đối với chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Ảnh: Đình Tuyên

Hiện nay, Đội CSGT-TT Công an TP Vinh đang tích cực tuyên truyền, ký cam kết; điều tra cơ bản, nắm tình hình về phương tiện, hoạt động kinh doanh vận tải trên tuyến, địa bàn. Trong đó, yêu cầu chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hoá bằng container ký cam kết thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an toàn giao thông; không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện, khả năng, người đã sử dụng rượu bia điều khiển; tổ chức kiểm tra sức khỏe của lái xe, không tuyển dụng, sử dụng lái xe có biểu hiện sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích khác; không đưa phương tiện chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật, hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định vào hoạt động vận tải…; yêu cầu lái xe ký cam kết tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, không sử dụng nồng độ cồn, ma túy hoặc các chất kích thích khác; không chở quá số người quy định; không chở hàng vượt quá trọng tải, kích cỡ cho phép...

Tiếp tục thực hiện điều tra cơ bản, cập nhật, bổ sung thông tin, tài liệu về tình hình hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe container của tổ chức, cá nhân trên tuyến, địa bàn quản lý. Trong đó, tập trung rà soát toàn bộ niên hạn sử dụng, hạn kiểm định của xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container, phương tiện vận tải hành khách, phương tiện hoán cải thay đổi kết cấu phương tiện…

Kiểm tra, kết hợp tuyên truyền cho lái xe container. Ảnh: Đình Tuyên

Ông Đặng Thanh Xuân - Phó giám đốc điều hành Công ty xe Thạch Thành cho biết: "Là doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách, tôi đồng tình với kế hoạch kiểm tra, bởi kiểm tra chặt từng nào thì lái xe buộc phải chấp hành nghiêm từng đó. Không chỉ giúp ngăn ngừa, giảm nguy cơ tai nạn giao thông, mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững, uy tín của doanh nghiệp".

Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Thiếu tá Lê Anh Hoàng - Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP Vinh cho biết: Qua công tác tuyên truyền, ký cam kết, chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hoá bằng container đều chấp hành ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo ATGT, với mục tiêu góp phần hạn chế tai nạn giao thông.

Tuyên truyền, ký cam kết đối với lái xe khách. Ảnh: Đình Tuyên

Cũng theo thiếu tá Lê Anh Hoàng, trên cơ sở tuyên truyền, ký cam kết, kết quả điều tra cơ bản rà soát, xác định rõ các tuyến đường, địa bàn trọng điểm cần tập trung tuần tra, kiểm soát. Từ ngày 15/8 đến 15/10/2023, Đội CSGT- TT Công an TP Vinh sẽ thành lập các tổ công tác để tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Thiếu tá Lê Anh Hoàng, Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP Vinh nói về việc triển khai kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Clip: Đ.T- Đ.C

Với quan điểm, không để xảy ra tình trạng gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với các trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát, cản trở, mọi hành vi lăng mạ, chống đối sẽ được ghi nhận lại hình ảnh đầy đủ, rõ ràng đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời, củng cố tài liệu, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật hình sự; nếu không đủ điều kiện xử lý hình sự phải xử lý hành chính theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.