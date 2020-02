Công an TP Vinh và TX. Thái Hòa phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường

(Baonghean.vn) - Nhằm tuyên truyền đến người tham gia giao thông chủ động phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona gây ra, Công an TP Vinh và Công an TX. Thái Hòa đã tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí cho người đi đường.