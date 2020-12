Công an triệu tập người vứt bỏ đàn lợn bị bệnh bên vệ đường

Sáng 8/12, ông Trịnh Xuân Sơn -Chủ tịch UBND xã Xuân Bình, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, UBND xã đã phối hợp với Công an xã Nghĩa Lạc, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) tiến hành trích xuất camera của người dân và đã xác minh, làm rõ được người chở lợn nghi bị nhiễm dịch bệnh đổ ra khu vực giáp ranh với tỉnh Nghệ An.

Công an đã tạm giữ chiếc xe tải chở lợn để tiến hành phun tiêu độc khử trùng. Ảnh: Minh Thái Theo đó, tổ công tác của Công an huyện Như Xuân đã xác định được người đổ số lợn nêu trên là ông Lê Văn N. (SN 1969) trú tại thôn 3, xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa). Qua quá trình đấu tranh, ông N. khai nhận ngày 1/12 vừa qua, ông N. có mua 83 con lợn từ tỉnh Phú Thọ đưa về gia trại của gia đình nuôi. Đến ngày 2/12, khi cho lợn ăn, ông N. phát hiện đàn lợn có dấu hiệu bị bệnh. Lo sợ lợn bị mắc dịch tả châu Phi, ảnh hưởng đến các trang trại xung quanh và số lợn trong chuồng của gia đình, ông N. không báo với chính quyền địa phương mà vận chuyển số lợn này đi đổ nơi khác.



Đàn lợn bị vứt bỏ ở khu vực giáp ranh. Ảnh: Minh Thái

Trong đêm 3/12, ông N. bỏ 83 con lợn lên thùng xe ô tô của mình, chở đi theo đường Nghi Sơn - Bãi Trành. Đến khu vực thôn 13, xã Xuân Bình (Như Xuân) thấy khu vực này vắng người, ông N. đổ đàn lợn xuống rồi quay xe về nhà. Đây là khu vực giáp ranh giữa xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn với xóm 13, xã Xuân Bình huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, Công an huyện Như Xuân đang tiếp tục xác minh để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân phát hiện một số con lợn chết và sống được vứt ngay bên đường. Ảnh: Minh Thái Được biết, trước đó vào khoảng 5 đến 6 giờ sáng ngày 3/12, tại khu vực giáp ranh xã Nghĩa Lạc với xóm 13, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa người dân phát hiện đàn lợn gần 100 con vứt bỏ bên đường, trong đó có 5 con lợn chết, trọng lượng ước đạt từ 30 – 40 kg/con.



Sau khi nhận được thông tin, xã Nghĩa Lạc đã phối hợp với UBND xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, Thanhh Hóa tiến hành thu gom, xử lý tiêu độc khử trùng xung quanh khu vực phát hiện lợn chết, tránh nguy cơ bùng phát dịch tả lợn Châu Phi trên diện rộng, đồng thời, 2 xã đã lập chốt kiểm dịch 24/24 giờ. Đây là địa điểm giáp ranh với Thanh Hóa, dân cư thưa thớt, trước đây cũng đã có trường hợp lợi dụng lúc vắng người, trời tối để vứt lợn nên rất khó phát hiện để xử lý.