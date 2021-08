Công an triệu tập thêm 5 người vì phao tin 'TP Vinh sẽ áp dụng Chỉ thị 16+' lên Facebook

Chiều 20/8, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 8 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về việc "TP Vinh áp dụng Chỉ thị 16+", bị triệu tập lên làm việc.

Một phụ nữ đăng tải thông tin "TP Vinh áp dụng Chỉ thị 16+" bị triệu tập. Ảnh: TH

Ngoài 3 trường hợp sáng nay đã bị xử phạt tổng số tiền 25 triệu đồng, 5 người còn lại cơ quan chức năng vẫn đang làm việc, chưa có quyết định xử phạt. "5 người này vừa bị triệu tập lên, với hành vi tương tự 3 người bị xử phạt sáng nay", một cán bộ phụ trách xử lý vụ việc này nói và cho hay, quá trình làm việc, các cá nhân đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, cam kết không tái phạm.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định với mức xử phạt vi phạm hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi trường hợp.

Đến nay, đã có 8 trường hợp bị triệu tập, trong đó 3 người đã bị xử phạt tổng số tiền 25 triệu đồng. Những người còn lại đang hoàn thiện hồ sơ. Ảnh: TH Trước đó, trưa 19/8, trên nhiều tài khoản Facebook đồng loạt chia sẻ thông tin khẳng định TP Vinh sẽ áp dụng Chỉ thị 16+... Thông tin này lập tức khiến người dân hoang mang, đổ xô đi siêu thị mua thực phẩm. Tình trạng chen lấn ở các siêu thị khiến nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao. Tuy nhiên, thông tin này hoàn toàn sai sự thật.



Vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định thông tin bắt nguồn từ tài khoản Facebook của anh N.T.L (trú tại phường Lê Mao, TP Vinh). Người đàn ông này sáng nay đã bị xử phạt 10 triệu đồng.