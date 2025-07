Pháp luật

Công an vào cuộc xác minh người tung tin thất thiệt về vỡ đập Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ

Trước thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội về việc đập Thủy điện Bản Vẽ bị vỡ, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc xác minh đối tượng tung tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.