Pháp luật Công an xã Quỳ Châu triệt xoá thành công nhóm đối tượng ma túy thủ sẵn hung khí để chống trả Công an xã Quỳ Châu vừa triệt xóa một ổ nhóm các đối tượng có nhiều hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới ma túy, thu giữ 16 dao, kiếm, mác và các tang vật khác có liên quan.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Quỳ Châu phát hiện một số đối tượng trên địa bàn câu kết với các đối tượng ngoài tỉnh có hành vi phạm tội liên quan tới ma túy. Vào cuộc xác minh, Công an xã Quỳ Châu xác định 2 đối tượng cầm đầu, tụ tập cùng các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy là Lữ Văn Trung (SN 1976) và Lang Văn Vị (SN 1978), cùng trú xã Quỳ Châu.

Các đối tượng bị Công an xã Quỳ Châu bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Văn Hậu

Đây là những đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy, nên nhóm đối tượng này càng manh động, liều lĩnh và xem thường pháp luật. Đáng chú ý, để đối phó với cơ quan Công an, quá trình tổ chức sử dụng ma tuý, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm và luôn cất giữ nhiều hung khí nguy hiểm nhằm chống trả lực lượng chức năng. Hoạt động của các đối tượng gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong Nhân dân, trước tình hình đó, Công an xã Quỳ Châu xây dựng phương án nhằm đấu tranh, triệt xóa ổ, nhóm đối tượng trên.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày 12/9/2025, xác định nhóm trên đang tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Hoàng Văn Trung (SN 1981), bản Kẻ Nính, xã Quỳ Châu, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Công an xã Quỳ Châu đã chia làm nhiều tổ công tác bất ngờ đột kích, bắt giữ 5 đối tượng về các hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngoài 3 đối tượng bị bắt giữ trên, Cơ quan Công an còn bắt giữ thêm 2 đối tượng khác là Vi Văn Đàn (SN 1976), trú xã Quỳ Châu và Tô Văn Long (SN 2002), trú xã Xuân Bình, tỉnh Thanh Hóa. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu và tạm giữ 1,56g heroin, 1 ô tô, 3 mô tô; 40 triệu đồng, 4 điện thoại di động cùng các vật chứng khác liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét nhanh nhà các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ thêm 16 dao, kiếm, mác các loại.

Hiện, Công an xã Quỳ Châu đang củng cố tài liệu, chứng cứ và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.