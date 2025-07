Pháp luật

Công an xã Thuần Trung ngăn chặn kịp thời nhóm thanh, thiếu niên tụ tập chạy xe lạng lách trong đêm

Tối 18/7, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, Tổ tuần tra vũ trang Công an xã Thuần Trung (Nghệ An) phát hiện một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát, phóng nhanh, vượt ẩu, bóp còi inh ỏi gây mất an toàn giao thông và bức xúc cho người đi đường.