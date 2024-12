Xã hội Công an xã tuần tra phát hiện tài sản người dân bị đánh rơi Đêm khuya 8, rạng sáng 9/12, khi tổ công tác của Công an xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn phụ trách thì phát hiện một chiếc ví màu đen trên đường.

Trong ví có nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng và số tiền gần 6 triệu đồng, ngay sau đó, công an xã Nghĩa Lâm đã xác minh nhanh chóng trả lại tài sản cho nhân dân.

Toàn bộ tài sản và giấy tờ liên quan do tổ công tác Công an xã Nghĩa Lâm phát hiện là của anh Hồ Ngọc Sinh, sinh năm 1972, một người dân sinh sống tại địa phương.

Công an xã Nghĩa Lâm trao lại tài sản cho anh Sinh.

Được biết, gia đình anh Sinh thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt éo le. Trong 3 người con, có 2 cháu bị bệnh động kinh, những ngày qua, con trai thứ 3 của anh mắc bệnh nặng phải đưa ra bệnh viện điều trị. Số tiền trên được anh vay mượn từ anh, em họ hàng và bà con lối xóm để mua thuốc cho con trai chữa bệnh. Tối cùng ngày khi đưa con từ bệnh viện về nhà thì phát hiện mình đã làm rơi ví và giấy tờ quan trọng. Trong lúc đang rất hoang mang thì anh được Công an xã Nghĩa Lâm mời lên nhận lại tài sản ngay trong đêm.

Được công an trao trả lại giấy tờ, tiền mặt đã đánh rơi, anh Hồ Ngọc Sinh xúc động chia sẻ: “Khi về đến nhà lấy thuốc từ trong túi áo ra cho con uống mới biết mình đã đánh rơi ví. Tôi không biết phải làm sao vì đó là số tiền lớn tôi đã vay mượn nhiều nơi để chữa bệnh cho con. May mắn, tài sản của tôi bị rơi được Công an xã phát hiện trên đường tuần tra, tôi cảm ơn vô cùng”.