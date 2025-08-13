Thứ Tư, 13/8/2025
Pháp luật

Công an xã Tương Dương xử phạt đối tượng đăng tin sai sự thật về một trưởng bản trên mạng xã hội

Phan Tuyết 13/08/2025 15:47

Công an xã Tương Dương (Nghệ An) vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với L.V. Ph. về hành vi đăng tin sai sự thật về một trưởng bản trên mạng xã hội.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã phát hiện một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Ph. L. Kh.” phát tán video trực tiếp xúc phạm đến uy tín danh dự, nhân phẩm của một trưởng bản. Video này đã thu hút hàng trăm lượt like, bình luận và chia sẻ.

Công an xã Tương Dương đã xác minh, làm rõ và triệu tập chủ tài khoản Facebook lên làm việc.

Qua xác minh, chủ tài khoản Facebook này là L.V. Ph. (SN 1987), trú tại xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Ph. khai nhận chính là người lập, quản lý, sử dụng và chỉ một mình biết mật khẩu tài khoản facebook “Ph. L. Kh.”

Đối tượng cũng thừa nhận trước đó đã đăng tải video trực tiếp với nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, gây hiểu nhầm cho người dùng mạng xã hội.

dang tin sai
Đối tượng L.V. Ph. tại cơ quan Công an. Ảnh: Phan Tuyết

Sau khi được Công an tuyên truyền, giải thích các hành vi vi phạm luật an ninh mạng, L.V. Ph. đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình là do thiếu hiểu biết.

Công an xã Tương Dương đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.V. Ph. với số tiền 7,5 triệu đồng.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo đến người dân không chia sẻ những thông tin không chính xác, sai sự thật, tin giả trên mạng xã hội hoặc tin chưa được kiểm chứng.

      Công an xã Tương Dương xử phạt đối tượng đăng tin sai sự thật về một trưởng bản trên mạng xã hội

