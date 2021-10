Công an xử lý nhóm 'quái xế' gây náo loạn các tuyến đường TP.Vinh

Lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm "quái xế" trên địa bàn TP.Vinh trong tối 2/10. Ảnh: P.V

Tối 2/10, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an TP.Vinh phối hợp với phòng PC06, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang nhóm thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy vi phạm an toàn giao thông, gây mất trật tự xã hội trên địa bàn TP.Vinh.

Cụ thể, các đối tượng bao gồm: Cao Quốc Đại, trú tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên; Hoàng Anh Tấn, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Thế Trung đều trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Tất cả đều đang học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.

Quá trình tuần tra, theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện 4 thanh niên này điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, hạ chân chống xuống đường để tạo sẹt lửa, gây náo loạn trên tuyến đường từ Khách sạn Mường Thanh Phương Đông xuống đường Lê Duẩn, Nguyễn Du, cầu Bến Thủy 1.