Công bố 36 gương mặt xuất sắc tham gia Sân chơi Tiếng Anh English Challenge mùa 7

Đây là chương trình về cuộc thi kiến thức dành cho các học sinh đến từ các trường tiểu học thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An và một số tỉnh lân cận tham gia.

Với hình thức thi đấu trực tiếp trên sân khấu, dưới sự điều hành của người dẫn chương trình và hệ thống phần mềm thể hiện các phần chơi, thí sinh sẽ trả lời các câu hỏi để ghi điểm và phân định thứ tự chiến thắng chung cuộc bằng số điểm đạt được.

Tất cả các thí sinh tham gia các vòng thi tuần, thi quý, thi chung kết năm đều giành được các suất học bổng Tiếng Anh giá trị từ chương trình.

Trước đó, số phát sóng đầu tiên của chương trình được thực hiện vào ngày 5 /2/2017, đúng với tinh thần của một game show Tiếng Anh hiện đại, hấp dẫn, tạo phong trào thi đua học tập sôi nổi cho các em học sinh. Quán quân của mùa 1 thuộc về thí sinh Hồ Ngọc Lam, Trường THCS Đặng Thai Mai (thành phố Vinh).

Từ thành công của mùa 1, hành trình của English Challenge đã đi qua 6 mùa thi với 224 thí sinh xuất sắc được lựa chọn vào vòng thi tuần. Việc triển khai vòng sơ loại được tổ chức trên cơ sở tự nguyện tham gia do Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương và các trường tiểu học cùng tuyển chọn.

Phát biểu tại buổi họp báo và công bố 36 thí sinh được chọn vào vòng thi tuần của mùa thi thứ 7, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đào Công Lợi khẳng định, đây là một sân chơi ý nghĩa mang đến nhiều trải nghiệm, nhiều kiến thức bổ ích, niềm vui và sự thú vị cho các em học sinh.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, hiện nay việc dạy và học Tiếng Anh ở các nhà trường đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hạn chế học sinh của Nghệ An đó là chưa thông thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và các em chưa có nhiều cơ hội để được rèn luyện, trải nghiệm Tiếng Anh trong nhà trường.

Từ thành công của cuộc thi này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo mong muốn thời gian tới Cuộc thi Tiếng Anh English Challenge sẽ tiếp tục được được tổ chức. Qua đó, giúp học sinh trên toàn tỉnh được tiếp cận với một sân chơi Tiếng Anh thiết thực và hiệu quả. Ở đó, các học sinh sẽ được vừa học, vừa chơi, vừa thể hiện tài năng Tiếng Anh, vừa học hỏi thêm nhiều kiến thức xã hội, tạo phong trào thi đua học tập sôi nổi cho các em học sinh.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo Nghệ An, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An đã chia sẻ về quá trình tổ chức Sân chơi Tiếng Anh “English challenge”. Cuộc thi nhằm chuyển tải thông điệp về những thử thách thú vị về Tiếng Anh dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng, lứa tuổi yêu thích sự khám phá học hỏi, thích chinh phục những thử thách. Ban tổ chức cũng hướng đến sự thử thách và vui chơi, vừa là sự giải trí, vừa học, vừa chơi và kiểm chứng các kỹ năng Tiếng Anh cho các thí sinh.

Trả lời các câu hỏi của đại diện các cơ quan báo chí, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An cũng cho biết: Qua 7 mùa thi, Ban tổ chức đã có nhiều sự điều chỉnh với mục đích nhằm tạo điều kiện nhiều học sinh cùng tham gia, nhất là học sinh ở vùng xa trung tâm.

Ở mùa 7, vòng sơ loại đã có 629 học sinh lớp 4 và lớp 5 cùng dự thi. Trong đó, có 235 học sinh đến từ thành phố Vinh, 338 học sinh khu vực huyện, thị xã và 56 học sinh đến từ tỉnh Hà Tĩnh cùng tham gia. Qua các vòng sơ loại, Ban tổ chức đã lựa chọn được 36 học sinh xuất sắc nhất, trong đó có 18 học sinh đến từ thành phố Vinh, 18 học sinh còn lại có 16 học sinh đến từ các trường tiểu học trong tỉnh và 2 học sinh đến từ huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch, các cuộc thi tuần “English challenge”sẽ được phát sóng trên sóng NTV; App NTV Go; các cuộc thi quý sẽ được livetream trên fanpage Truyền hình Nghệ An và kênh YouTube Nghệ An TV; Vòng Chung kết năm sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV và livestream trên fanpage Truyền hình Nghệ An và kênh YouTube Nghệ An TV. Để tăng tính hấp dẫn, sinh động cho Vòng Chung kết năm, Ban tổ chức cũng thực hiện cầu truyền hình, nối các điểm cầu thuộc các trường có thí sinh dự thi với điểm cầu chính ở Trường quay S1 – nơi vòng chung kết diễn ra.

Dự kiến vòng thi tuần 1 và tuần 2 quý 1 sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 7/1/2024. Các vòng thi tuần sẽ thi đấu trực tiếp trên sân khấu tại Trường quay S1 Đài PT-TH Nghệ An, sau đó chương trình sẽ phát sóng vào 21h thứ Bảy tuần 2 và tuần 4 hàng tháng.