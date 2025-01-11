Thứ Bảy, 1/11/2025
Công bố Ban chấp hành Đoàn Thanh niên VTV nhiệm kỳ 2025-2030

CTVX01/11/2025 16:20

Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức công bố danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên cho nhiệm kỳ mới 2025-2030.

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã công bố danh sách nhân sự chủ chốt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đài Truyền hình Việt Nam cho nhiệm kỳ 2025-2030. Các danh sách bao gồm Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra.

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên VTV nhiệm kỳ 2025-2030

Dưới đây là danh sách chi tiết các thành viên trong Ban Chấp hành mới, những người sẽ chịu trách nhiệm định hướng và triển khai các hoạt động của Đoàn Thanh niên VTV trong giai đoạn sắp tới.

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên VTV nhiệm kỳ 2025-2030

Ban Thường vụ là cơ quan thường trực của Ban Chấp hành, đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành các công tác thường xuyên của Đoàn. Danh sách các thành viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ mới được công bố như sau:

Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên VTV nhiệm kỳ 2025-2030

Ủy ban Kiểm tra có nhiệm vụ giám sát việc chấp hành Điều lệ Đoàn, các nghị quyết, chỉ thị của Đoàn, và giải quyết các vấn đề liên quan đến kỷ luật trong tổ chức. Thành phần Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm các thành viên sau:

