Kinh tế Công bố kết quả nhiệm vụ khoa học về công trình Hán Nôm 'Nghệ An chí' Sáng 31/12, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học công bố kết quả nhiệm vụ “Sưu tầm, biên dịch và nghiên cứu sách Hán Nôm về “Nghệ An chí”.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: T.P

Tham gia hội thảo có đại diện các sở, ngành cấp tỉnh, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu khoa học và Hán Nôm trong và ngoài tỉnh, các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn.

Theo đề dẫn hội thảo, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho cộng đồng nơi có di sản hoặc nắm giữ/thực hành di sản, góp phần thu hút du lịch... Từ đó, góp phần tạo thêm thế và lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của từng đơn vị, địa phương nói riêng và đất nước nói chung.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Tú phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: T.P

Tại địa bàn Nghệ An hiện nay, số lượng sách cổ ngày càng ít do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, tư liệu Hán Nôm địa chí Nghệ An lại thiếu tài liệu khoa học và hệ thống; Các tài liệu, tư liệu vô cùng quý hiếm về vấn đề này trong dân gian đang dần bị mai một.

Xuất phát từ tính cấp thiết nêu trên, nhiệm vụ nhằm gấp rút thực hiện việc kiểm kê, phân loại, đánh giá, phiên âm, dịch nghĩa hàng chục cuốn sách Hán Nôm về “Nghệ An chí”. Việc sưu tầm, biên dịch, nghiên cứu và công bố sẽ giúp khảo sát toàn diện nguồn tư liệu giá trị, cung cấp nhiều thông tin, nội dung tham khảo bổ ích và quan trọng cho các bộ môn khoa học liên nghành (Dân tộc, Tôn giáo, Lịch sử, Xã hội học, Nhân học, Địa phương chí, Địa danh học, Nhân danh học,...).

Thạc sĩ Trần Mạnh Cường - Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu báo cáo kết quả nghiên cứu. Ảnh: T.P

Mặt khác, đây là tài liệu quan trọng trong tiến trình xây dựng nông thôn mới - không làm mất đi bản sắc văn hóa và những giá trị truyền thống xưa nay. Đồng thời, nhiệm vụ nhằm đưa ra những đề xuất gìn giữ, bảo tồn vốn di sản quý giá của địa phương nói chung và của nhân dân nói riêng.

Mục tiêu chính của nhiệm vụ là sưu tầm, biên dịch, chú thích, nghiên cứu về nội dung, giá trị của sách Hán Nôm về “Nghệ An chí”. Kết quả nhiệm vụ sẽ cung cấp nguồn tư liệu giá trị, quý hiếm cho việc biên soạn Địa chí Nghệ An, Lịch sử Nghệ An, tín ngưỡng dân gian Nghệ An, hương ước Nghệ An... phong tục, tập quán cũng như các vấn đề về địa danh học, nhân danh học, xã hội học của địa bàn Nghệ An.

Các đại biểu đóng góp ý kiến về nhiệm vụ nghiên cứu. Ảnh: T.P

Qua đó, giúp việc bảo tồn, phát huy các giá trị tư liệu địa phương; cung cấp các tư liệu, nhận định và bài học kinh nghiệm từ quá khứ, giúp ích cho việc tìm hiểu, đánh giá, tổ chức đời sống nhân dân thời đương đại; góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa hiện nay.

Nhiệm vụ bao gồm 5 nội dung nghiên cứu: Khảo sát, điều tra thực tế để thực hiện nhiệm vụ sưu tầm; Kiểm kê, phân loại, biên dịch và chú thích hệ thống sách Hán Nôm về Nghệ An chí; Nghiên cứu giá trị nội dung và ý nghĩa của sách Hán Nôm về Nghệ An chí; Tổ chức hội thảo khoa học; Biên soạn bản thảo công trình sách để xuất bản công bố rộng rãi.

Tại hội thảo, các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hơn công trình nghiên cứu, góp ý vào bản thảo trước khi công bố rộng rãi.

Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm - Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ, Chủ trì hội thảo phát biểu kết luận. Ảnh: T.P

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cảm ơn những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và các sở, ngành liên quan. Yêu cầu chủ nhiệm nhiệm vụ cũng như nhóm nghiên cứu tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa và tiếp tục xin ý kiến các chuyên gia, hoàn thiện bản thảo công trình nghiên cứu từ bố cục, nội dung... để các để sớm xuất bản thành sách và công bố.