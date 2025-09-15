Kinh tế Công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045 Sáng 15/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Văn Trường



Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Diện – Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đại diện Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, các Hiệp hội Gỗ các tỉnh. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ngành liên quan.

Trước đó, ngày 10/4/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 746/QĐ-TTg phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045. Đây là một trong những dự án trọng điểm, mang tính chiến lược quốc gia trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp.

Toàn cảnh Lễ công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045. Ảnh: Văn Trường



Theo quy hoạch, Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ sẽ được xây dựng tại các xã Bạch Hà, Văn Kiều, Phúc Lộc và Đông Lộc (thuộc tỉnh Nghệ An), với tổng diện tích 618 ha. Khu vực này sẽ được tổ chức thành 03 phân khu chức năng:

Phân khu 1: Trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, diện tích 48 ha, tập trung vào nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất giống cây trồng rừng chất lượng cao.

Phân khu 2: Khu sản xuất chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ ứng dụng công nghệ cao, diện tích 530 ha, được quy hoạch là khu sản xuất khép kín, có tính chuyên môn hóa cao, cung ứng các sản phẩm phụ trợ cho ngành công nghiệp gỗ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Phân khu 3: Sàn giao dịch và khu triển lãm sản phẩm chế biến từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ, diện tích 40 ha, là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương trong và ngoài nước.

Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nguyễn Văn Diện trao Quyết định số 746/QĐ-TTg phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045 cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Trường



Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh: Việc triển khai quy hoạch này thể hiện tầm nhìn dài hạn của Chính phủ và tỉnh Nghệ An trong phát triển lâm nghiệp hiện đại, đồng thời góp phần đưa Nghệ An trở thành trung tâm lâm nghiệp công nghệ cao của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao không chỉ là nơi sản xuất, chế biến, mà còn là trung tâm tích hợp giữa nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực và xúc tiến thương mại. Đây sẽ là mô hình mẫu trong việc gắn kết chuỗi giá trị từ sản xuất giống – trồng rừng – chế biến – tiêu thụ, theo hướng hiện đại và bền vững.

UBND tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thu hút đầu tư vào khu lâm nghiệp này, từ việc hoàn thiện thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, hạ tầng kỹ thuật, đến chính sách hỗ trợ về khoa học công nghệ, nguồn lao động.

Để hiện thực hóa mục tiêu và quy hoạch đã đề ra, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, sớm hoàn thiện bộ máy Ban quản lý Khu lâm nghiệp công nghệ cao, đồng thời đẩy nhanh công tác lập quy hoạch chi tiết, phân khu chức năng cụ thể.

Bên cạnh đó, cần tích cực huy động các nguồn lực đầu tư, ưu tiên thu hút các dự án chiến lược có công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường. Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh khu lâm nghiệp, mở rộng hợp tác quốc tế, gắn phát triển lâm nghiệp.