Công bố Quyết định Bệnh viện HNĐK Nghệ An là tuyến cuối khám chữa bệnh khu vực Bắc Trung bộ

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Trước đó, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An tham dự buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

BỆNH VIỆN TUYẾN CUỐI KHÁM, CHỮA BỆNH KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (gọi tắt là bệnh viện) tiền thân là Nhà Thương Vinh được thành lập ngày 18/9/1918. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bệnh viện được đổi tên thành Bệnh viện Hồ Chí Minh... Đến năm 1997, bệnh viện đã chính thức mang tên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, với sự phấn đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ qua nhiều thời kỳ, bệnh viện đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Năm 2009, bệnh viện được công nhận đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng I.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Nghệ An tham quan gian trưng bày giới thiệu quá trình hình thành, phát triển Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Từ các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, mua sắm trang thiết bị cho đến hợp tác, nghiên cứu khoa học... công tác phát triển chuyên môn của bệnh viện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Các chuyên ngành Ngoại khoa, Nội khoa, Sản khoa ngày càng vững mạnh. Nhiều chuyên khoa sâu được thành lập và phát triển, thường xuyên triển khai thực hiện những kỹ thuật khó, kỹ thuật chuyên sâu đầu ngành.

Hiện chuyên ngành Nội khoa của bệnh viện đã thực hiện được 86,9% tổng danh mục kỹ thuật hiện tại tuyến Trung ương. Chuyên ngành Ngoại - Sản khoa đã thực hiện được 91,6% tổng số danh mục kỹ thuật hiện tại tuyến Trung ương. Bên cạnh đó, bệnh viện còn thực hiện thành công nhiều kỹ thuật loại đặc biệt và cao như: ghép thận, ghép tế bào gốc, mổ robot, can thiệp mạch, phẫu thuật nội soi…

PGS. TS Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trình bày diễn văn ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Bệnh viện. Ảnh: Thành Cường

Tính đến đầu năm 2021, Bệnh viện HNĐK Nghệ An được giao 1.700 giường bệnh kế hoạch, thực hiện khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh, khu vực lân cận và nước bạn Lào. Bệnh viện có đội ngũ cán bộ chuyên môn cao với hơn 1.736 cán bộ; hơn 440 loại trang thiết bị y tế chuyên sâu, trong đó có nhiều trang thiết bị công nghệ cao và đáp ứng được chức năng nhiệm vụ của bệnh viện đa khoa tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ.



Tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Khám, chữa bệnh Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê đã công bố Quyết định số 1670/QĐ-BYT ngày 25/3/2021 do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ký, về việc công nhận và giao nhiệm vụ là bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, thuộc các chuyên khoa: Ngoại khoa, Nội khoa, Sản khoa.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao Quyết định công nhận bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có trách nhiệm chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật đối với cơ sở khám, chữa bệnh tuyến dưới theo phân công, chỉ đạo của Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU TRỞ THÀNH BỆNH VIỆN HẠNG ĐẶC BIỆT

Bên cạnh đó, ngành Y tế Nghệ An nói chung và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nói riêng cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, biến thách thức thành cơ hội để hoàn thành mục tiêu chung của ngành Y tế và tỉnh Nghệ An trong hiện thực hóa mục tiêu đưa Nghệ An trở thành Trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ.

Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trao tặng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An 2 máy thở cao cấp. Ảnh: Thành Cường

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phải trở thành bệnh viện hạng đặc biệt. Đây là mục tiêu khó nhưng tin rằng, với bề dày truyền thống, với sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thì chắc chắn, bệnh viện sẽ đạt được mục tiêu đề ra. Nếu được, đây sẽ là bệnh viện hạng đặc biệt của địa phương đầu tiên trong cả nước.

“Việc trao Quyết định công nhận và giao nhiệm vụ tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là kết quả quan trọng của tỉnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Bên cạnh đó, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của ngành Y tế Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung, khắc phục tình trạng quá tải, đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận”, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.

GS. TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu giao nhiệm vụ, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế gửi lời chúc mừng tới tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc, các thầy thuốc, y, bác sỹ, người lao động qua các thời kỳ của bệnh viện và người dân tỉnh Nghệ An nói riêng cũng như người dân trong khu vực Bắc Trung Bộ nói chung đã có một bệnh viện tuyến cuối, được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng, kỹ thuật chuyên môn cao tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thực hiện chủ trương xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã tập trung phát huy tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh, bền vững về mọi mặt, trong đó phát triển y tế là một trong những lĩnh vực quan trọng được quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Duy

Ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng ngành Y tế và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã được công nhận là bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, đây là vinh dự, là niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ bệnh viện trên mọi mặt hoạt động, đặc biệt là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho hoạt động khám, chữa bệnh, nghiên cứu chính sách đặc thù thu hút cán bộ có năng lực về làm việc tại bệnh viện.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng tin tưởng, trong thời gian tới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An không chỉ là địa chỉ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tin cậy của Nhân dân mà còn là cơ sở đào tạo hàng đầu về chuyên ngành Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa trong khu vực, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Dịp này, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trao tặng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An 2 máy thở cao cấp; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng trao tặng Bệnh viện 2 máy thở cao cấp; Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An./.