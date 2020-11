Công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An

Đồng chí Kiều Trường Sơn (sinh năm 1971) trước khi được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An giữ chức vụ Chi cục trưởng Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Nghệ An và đồng chí Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1975), trước khi được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An giữ chức vụ Trưởng Phòng Tài vụ - Quản trị Cục Hải quan Nghệ An.