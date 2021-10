Công bố Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND Nghệ An

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy: : Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các đồng chí lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, một số, ban, sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Duy Sơn. Ảnh: Thành Duy

Tại Quyết định số 100/QĐ-HĐND ngày 1/10/2021, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An quyết định bổ nhiệm đồng chí Bùi Duy Sơn - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.