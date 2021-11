Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An

Ngày 28/10/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) đã ký Quyết định số 885/QĐ-TCTHADS về việc bổ nhiệm ông Trần Công Hòa - Chấp hành viên trung cấp Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An, kể từ ngày 15/11/2021.

Ngày 27/10/2021, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1616/QĐ-BTP về việc tiếp nhận ông Trần Công Hòa - Trưởng phòng Theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An về công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An, kể từ ngày 15/11/2021.

Theo đó, thừa lệnh của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Công Hòa - Chấp hành viên trung cấp Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An giữ chức Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.