Thời sự Công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An Sáng 21/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc điều động, phân công và bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Ngày 16/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 18-QĐ/TU do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung ký về việc điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh đây là sự ghi nhận, đánh giá đối với quá trình công tác, những đóng góp của đồng chí Phạm Trọng Hoàng đối với công việc chung.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định điều động, phân công và bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho đồng chí Phạm Trọng Hoàng. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, đồng chí Phạm Trọng Hoàng là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác. Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện là cán bộ có năng lực nổi trội, hiểu sâu, nắm rõ công việc, tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, tận tâm, tận lực, tận tụy với công việc.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, đây là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến con người, do đó đòi hỏi sự hợp lý nhưng phải hợp tình.

Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đồng chí Phạm Trọng Hoàng nhanh chóng chuyển trạng thái; cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh duy trì tinh thần kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, nêu gương, thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, trong đó đặc biệt lưu ý nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng; theo tinh thần đặt lợi ích chung, lợi ích tập thể lên trên, cộng sự vì việc chung.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Trên cương vị Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Trọng Hoàng phải là trung tâm tập hợp đoàn kết trong Ban để thực hiện các nhiệm vụ được giao, đoàn kết phải thực sự, đoàn kết đặt trong kỷ luật, kỷ cương.

Cùng đó, đồng chí khẩn trương tiếp cận nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ mà tỉnh đang triển khai theo các kết luận của Bộ Chính trị, Trung ương liên quan đến công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấn chỉnh việc thực hiện nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng theo tinh thần đúng người, đúng việc.

Đối với công tác cán bộ phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt. Trước mắt, phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh để tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí để đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp cơ sở hợp lý.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp có bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ để đáp ứng nhiệm vụ theo tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, đổi mới, sáng tạo. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát hiện những nhân tố nổi trội, có khả năng đóng góp vào công việc chung để bố trí đảm nhiệm các vị trí.

Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ như bè phái, cục bộ, “lợi ích nhóm", tham nhũng, chạy chức, chạy quyền. Tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Để tân Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thành tốt các nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đề nghị các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đồng hành, phối hợp, hỗ trợ đồng chí Phạm Trọng Hoàng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy bày tỏ nhận thức sâu sắc trách nhiệm, nhiệm vụ được giao và nghiêm túc tiếp thu, thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện về mọi mặt, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, giữ vững nguyên tắc công tác, thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và tập thể, phát huy tính chủ động, nhạy bén trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thường xuyên chú trọng, chỉ đạo xây dựng cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.