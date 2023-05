Công bố quyết định chuẩn y nhân sự Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính

Bên cạnh loạt thành tích nổi bật, ca khúc Making my way của Sơn Tùng M-TP nhanh chóng vướng vào nghi vấn đạo nhái nhạc nước ngoài.

(Baonghean.vn) - Khi giấy phép lái xe hết hạn, công dân có nhu cầu thực hiện thủ tục đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp, có thể lựa chọn nộp hồ sơ thủ tục theo 1 trong 3 cách.

Với doanh số chỉ đạt mức 70.392 xe trong quý I/2023 tương ứng đà sụt giảm 22,2% so với cùng kỳ, thị trường ôtô Việt Nam đã đánh mất vị thế thứ 4 khu vực.

(Baonghean.vn) - Sáng 6/5, tại xã Thanh Dương, các ĐBQH đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri các xã: Thanh Đồng, Thanh Ngọc, Ngọc Sơn, Xuân Tường, Thanh Dương, Thanh Lương, Thanh Yên, Thanh Khai và thị trấn Thanh Chương (huyện Thanh Chương) trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

(Baonghean.vn) - Đây là lần đầu tiên trong năm 2023, mức độ cảnh báo cháy rừng toàn tỉnh Nghệ An lên cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm. Các địa phương và lực lượng chức năng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống cháy rừng.

(Baonghean.vn) - Hiện tại tỉnh Nghệ An chưa ký kết với các địa phương của Hàn Quốc để đưa người lao động đi làm việc thời vụ, nên những thông tin đăng trên các trang mạng về nội dung trên, qua các đối tượng môi giới là không chính xác.

(Baonghean.vn) - Di dời đến khu tái định cư để nhường đất xây thủy điện, nhưng hơn 15 năm nay, hàng nghìn hộ dân vẫn mòn mỏi chờ được đền bù chênh lệch giữa nơi đi và nơi đến. Đó là thực trạng đang xảy ra ở 2 dự án thủy điện lớn nhất tỉnh Nghệ An là Hủa Na và Bản Vẽ.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 5/5 tuyên bố rằng, họ đã bóc gỡ được một nhóm phá ngoại ngầm bao gồm các đặc vụ của Ukraine có ý đồ tấn công một trong các quan chức của Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

(Baonghean.vn) - Nhân Kỷ niệm 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2023), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với cựu binh, Đại tá Nguyễn Cảnh Thìn (khối 23, phường Hưng Bình, thành phố Vinh) - người từng có nhiều gắn bó với chiến trường Điện Biên Phủ.

(Baonghean.vn) - Ngày 5/5, tại Nghệ An đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 41 độ, như Tây Hiếu 42.2 độ, Tương Dương 43.1 độ, Quỳ Châu 42 độ, Đô Lương 42.2 độ...

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 đồng thời hoàn thành kỳ họp thứ 13 với 9 nghị quyết được thông qua; Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội làm việc với tỉnh Nghệ An; Xuất hiện lừa đảo đặt tiệc ở Cửa Lò... là một số nội dung nổi bật ngày 5/5.

(Baonghean.vn) - Ông Tăng Văn An - Trưởng Phòng Dự báo Khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An về tình hình nắng nóng và những dự báo về diễn biến thời tiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An.